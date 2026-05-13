13 мая 2026, среда, 9:39
Российская пропагандистка назвала «Орешник» и «Солнцепек» бесполезными

  • 13.05.2026, 9:17
Против тезисов Кремля пошли прямо в эфире у Соловьева.

Украинский журналист Денис Казанский выпустил новое видео о последних нарративах пропаганды РФ. В нем он разобрал недавние высказывания пропагандистки Анастасии Кашеваровой в эфире «Соловьев Live», пишет Dialog.UA.

В эфире она фактически признала, что война против Украины зашла в тупик. Кашеварова заявила, что российская армия несет тяжелые потери от дешевых украинских дронов, а распиаренные системы вроде «Орешника» и «Солнцепека» бесполезны и не меняют ситуацию на фронте.

По ее словам, даже массовая мобилизация в РФ, которая сейчас обсуждается в неофициальных кругах, не даст результата, поскольку у РФ не хватает техники, оружия и экипировки. А новые мобилизованные станут легкой целью для украинских беспилотников, ставших массовыми.

Кашеварова также признала общее превосходство ВСУ в области БПЛА. Кроме того, пропагандистка рассказала: Москва не обеспечивает подразделения ВС РФ должным образом. Часто российские военные вынуждены самостоятельно искать деньги на ремонт техники, топливо, дроны и средства РЭБ.

