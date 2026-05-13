Российская пропагандистка назвала «Орешник» и «Солнцепек» бесполезными 13.05.2026, 9:17

2,246

Против тезисов Кремля пошли прямо в эфире у Соловьева.

Украинский журналист Денис Казанский выпустил новое видео о последних нарративах пропаганды РФ. В нем он разобрал недавние высказывания пропагандистки Анастасии Кашеваровой в эфире «Соловьев Live», пишет Dialog.UA.

В эфире она фактически признала, что война против Украины зашла в тупик. Кашеварова заявила, что российская армия несет тяжелые потери от дешевых украинских дронов, а распиаренные системы вроде «Орешника» и «Солнцепека» бесполезны и не меняют ситуацию на фронте.

По ее словам, даже массовая мобилизация в РФ, которая сейчас обсуждается в неофициальных кругах, не даст результата, поскольку у РФ не хватает техники, оружия и экипировки. А новые мобилизованные станут легкой целью для украинских беспилотников, ставших массовыми.

Кашеварова также признала общее превосходство ВСУ в области БПЛА. Кроме того, пропагандистка рассказала: Москва не обеспечивает подразделения ВС РФ должным образом. Часто российские военные вынуждены самостоятельно искать деньги на ремонт техники, топливо, дроны и средства РЭБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com