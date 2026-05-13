БПЛА атаковали стратегические объекты в российском Ярославле 13.05.2026, 9:33

Был прилет по промзоне.

Рано утром 13 мая украинские БпЛА атаковали стратегические объекты в Ярославской области России. Под удар попали объекты в Ярославле, пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Воздушную тревогу в Ярославской области объявили в 04:32. Вскоре после этого жители Ярославля услышали несколько взрывов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил, что утром 13 мая дроны атаковали стратегические объекты региона. По его словам, большинство БпЛА якобы сбито. Но он признал, что «произошло попадание обломка сбитого беспилотника» в промышленный объект в Ярославле. Про последствия воздушной атаки он ничего не сказал.

В сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 13 мая российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 286 украинских БпЛА самолетного типа, в том числе над Ярославской областью. В сводке также фигурирует республика Калмыкия. Это значит, что украинские дроны уже долетают и до нее.

В Ярославской области находится много военных и стратегических объектов, которые являются законными целями для ВСУ. Одна из главных целей – Ярославский нефтеперерабатывающий завод, имеющий большое значение для финансирования войны России против Украины.

ВСУ ранее неоднократно атаковали это предприятие. Например, украинские дроны атаковали Ярославский НПЗ в ночь на 26 апреля 2026 года, в результате чего там начались пожары.

