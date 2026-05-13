«У меня нервный смех» 13.05.2026

иллюстративное фото

Белорусы обсуждают цены на отдых в детских лагерях.

Белорусы начали жаловаться в Threads, что стоимость оздоровления детей в летних лагерях в этом году стала неподъемной, при том что продолжительность смен сократилась, пишет «Зеркало».

«Пришло время обсудить детские лагеря, а вернее, их продолжительность смен и цены на эти смены! Я в а**е! В какой момент смены с 21 дня стали по 7 дней, а цены равны поездке в Дубай или Таиланд? Есть предложения по 190 рублей за сутки! На каких белорусов это рассчитано и сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить ребенку лагерь на все лето, который обойдется по цене нового автомобиля!» — задается вопросом olysik_avideo.

«Что за цены на лагерь детский? Сколько вы платите за путевку? У нас предлагали — за 1250 рублей смену и за 900 рублей. Но я одна воспитываю детей и, к сожалению, со своей зарплатой не могу позволить себе отправить за такую сумму. На лето тоже некуда отправить и не к кому, так и живем. Я все лето пахать буду», — рассказывает margarita_pavlovskaya1.

В комментарии люди тоже делятся ценами на лагеря:

«Уже по 2000 путевки видела на две недели. У меня нервный смех».

«1700 за 12 дней. Но мы отправляем в «Надежду», там и дороже, и без госдотаций. А потом у меня большой отпуск, и будем на даче. А так-то да, даже не знаю, как справляются работающие мамы без бабушек-дедушек».

«У нас стоимость путевки 1700 руб., в том году дочка ездила в другой лагерь, стоимость была около 1800 руб. Цены, конечно, очень высокие».

«2500 в прошлом году было в «Зубренке», в этом — даже не смотрела».

«1500 руб. — «Горизонт».

