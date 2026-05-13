Еще одна страна тайно атаковала Иран 1 13.05.2026, 8:32

Удары были нанесены по принципу «око за око».

Саудовская Аравия нанесла серию неразглашенных авиаударов по территории Ирана на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. Это первый известный случай, когда саудовские военные непосредственно нанесли удары по иранской территории.

По словам двух западных чиновников, атаки ВВС Саудовской Аравии произошли в конце марта и были «ударами око за око» после атак Ирана по территории королевства.

Точные цели ударов агентство подтвердить не смогло. Саудовская сторона официально не подтвердила проведение операции, а МИД Ирана не ответил на запросы журналистов.

Война выходит за пределы Ирана и Израиля

По информации Reuters, конфликт значительно расширился после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли авиаудары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал все шесть государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Иран наносил удары не только по американским базам, но и по гражданской инфраструктуре, аэропортам и нефтяным объектам. Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, что вызвало проблемы в мировой торговле.

Эр-Рияд и Тегеран договорились о деэскалации

После ударов между Саудовской Аравией и Ираном начались интенсивные дипломатические контакты. По словам иранских и западных чиновников, стороны в конечном итоге достигли неформальной договоренности о деэскалации.

Один из иранских чиновников заявил, что договоренность была направлена на «прекращение боевых действий, защиту взаимных интересов и предотвращение дальнейшей эскалации».

Неформальное перемирие вступило в силу примерно за неделю до того, как США и Иран договорились о более широком прекращении огня 7 апреля.

Накануне ударов министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что королевство оставляет за собой право на военный ответ.

Впоследствии Эр-Рияд выслал иранского военного атташе и четырех дипломатов.

По подсчетам Reuters, в период с 25 по 31 марта Саудовская Аравия подверглась более чем 105 ракетным и дронным атакам. Уже в начале апреля количество ударов существенно уменьшилось.

Бывший глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсал в колонке для Arab News написал, что руководство королевства сознательно пыталось избежать втягивания страны в «печь разрушения».

