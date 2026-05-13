Британия отправит в Ормузский пролив дроны, истребители и военный корабль 1 13.05.2026, 8:08

Глава Минобороны озвучил подробности.

Глава Минобороны Британии Джон Хили анонсировал, что его страна предоставит оборудование для поиска мин, истребители Typhoon и военный корабль для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

«Вместе с нашими союзниками эта многонациональная миссия будет носить оборонительный, независимый и заслуживающий доверия характер», - сказал Хили в ходе онлайн конференции с участием более 40 своих коллег из других стран, которые будут принимать участие в миссии.

Как пишет Reuters, вклад Британии будет подкреплен выделением 153,54 млн долларов на приобретение дронов для поиска мин и систем противодействия беспилотников.

В целом пакет будет включать автономные системы обнаружения и обезвредивария морских мин, высокоскоростные беспилотные катера, истребители Typhoon для воздушного патрулирования и эсминец HMS Dragon, который оснажен средствами ПВО и уже находится на пути на Ближний Восток.

В рамках соответствующих оборонительных операций в регионе уже дислоцировано более 1000 британских военных, включая группы по борьбе с дронами и эскадрильи истребителей.

Поясняя мотивацию Британии Reuters пишет, что Лондон стремится заверить представителей коммерческого судоходства в своей приверженности свободе судоходства на фоне обострения региональной напряженности.

Но стоит отметить, что по словам Хили, миссия начнет функционировать тогда, когда позволят условия.

Ормузский пролив

Напомним, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив все это время практически закрыт. Это в свою очередь сократило поставки нефти, из-за чего уже сокращаются мировые запасы.

По информации Bloomberg, мировые запасы нефти начали сокращаться стремительно и согласно данным Morgan Stanley, в марте-апреле глобальные запастись нефти уменьшались почти на 4,8 млн баррелей в сутки.

Также мы писали, что наибольшие риски дефицита возникли в странах Азии, которые зависят от и порта нефти, а также в Европе. В частности, в Европе стремительно сокращаются запасы авиатоплива.

