13 мая 2026, среда, 9:38
Какие напитки лучше всего снижают давление?

  • 13.05.2026, 8:40
Ответ диетологов удивил.

Ежедневные пищевые привычки могут влиять на артериальное давление значительно сильнее, чем кажется. Диетологи назвали напитки, которые могут помочь поддерживать здоровье сердца и способствовать снижению давления благодаря содержанию антиоксидантов, калия и природных соединений, улучшающих работу сосудов.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Специалисты обращают внимание, что ни один напиток не заменяет лечения или рекомендаций врача. В то же время некоторые продукты могут стать полезным дополнением к здоровому образу жизни и рациону.

Какие напитки помогают снизить артериальное давление

Одним из лучших напитков для поддержания нормального артериального давления диетологи назвали гранатовый сок. По словам экспертов, он содержит калий и антиоксиданты, которые поддерживают выработку организмом оксида азота. Это вещество помогает расслабить кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

Диетологи советуют употреблять примерно один стакан гранатового сока в день. Его можно пить отдельно, смешивать с газировкой или холодным чаем, а также добавлять в смузи, йогурты или овсянку. Кроме того, гранатовый сок используют как основу для соусов, маринадов или глазури для овощей и мяса.

Еще одним полезным напитком назвали зеленый чай. Специалисты отмечают, что он помогает поддерживать выработку оксида азота, благодаря чему способствует расслаблению сосудов. Также зеленый чай содержит антиоксиданты и имеет естественные противовоспалительные свойства, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Диетологи рекомендуют пить зеленый чай без добавления сахара, чтобы избежать лишних калорий. Его можно употреблять как горячим, так и холодным. Кроме того, из-за содержания кофеина зеленый чай иногда советуют как альтернативу утреннему кофе.

В перечень полезных напитков также вошел чай из гибискуса. Эксперты называют его одним из самых исследованных натуральных напитков для поддержания нормального давления. В составе гибискуса есть антоцианы — растительные соединения, которые помогают расслаблять сосуды и улучшают кровообращение.

По словам диетологов, регулярное употребление такого чая может способствовать снижению как систолического, так и диастолического артериального давления. Также гибискус содержит антиоксиданты и может положительно влиять на уровень холестерина. Для вкуса к чаю советуют добавлять цитрусовые или корицу, но не сахар.

Еще один напиток, который специалисты рекомендуют для поддержания здоровья сердца, — свекольный сок. Он содержит большое количество природных нитратов, которые помогают сосудам расширяться и улучшают циркуляцию крови. Также свекла богата антиоксидантами, калием, магнием и витамином С.

Некоторые диетологи советуют готовить свекольный сок дома, добавляя в него яблоко, морковь, имбирь или лимон. Это помогает сделать вкус более мягким и насыщенным.

Какие ежедневные привычки помогают контролировать давление

Кроме напитков, специалисты отмечают и важность ежедневных привычек для контроля артериального давления. Они советуют регулярно заниматься физической активностью, уменьшить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия, а также чаще добавлять в рацион листовую зелень, ягоды, цельнозерновые продукты, рыбу и орехи.

Также диетологи рекомендуют контролировать уровень стресса с помощью медитации, дыхательных практик, йоги или других способов расслабления. В то же время стоит ограничить алкоголь, сладкие газированные напитки и чрезмерное потребление кофеина.

Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов может существенно снизить риск высокого кровяного давления.

