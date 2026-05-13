13 мая 2026, среда, 9:38
После разгрома в Черном море Россия перебрасывает специалистов флота

4
  13.05.2026, 8:48
  • 2,632
Украинские партизаны установили интересные факты.

Командование Вооруженных Сил Российской Федерации решило перевести часть специалистов Черноморского флота в новосозданные войска беспилотных систем из-за потерь флота и недостатка кадров. Речь идет, в частности, о личном составе 475-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ» со ссылкой на своего агента в 475-м отдельном центре радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

По данным движения, российское командование считает, что так сможет «эффективнее использовать» личный состав после многочисленных потерь флота в Черном море.

В «АТЕШ» также заявили, что среди российских военных открыто обсуждают возможное увольнение командующего Черноморского флота адмирала Сергея Пинчука. По словам агента движения, его неспособность защитить корабли и береговые базы уже «вышла за пределы внутренней темы».

«Это обсуждается открыто, уже не шепотом — все понимают, что он не справляется», — передал агент «АТЭШ».

В движении добавили, что отток кадров из флота на фоне управленческих проблем свидетельствует о потере боеспособности ВМС РФ после серии потерь в Черном море. Всю собранную информацию, по данным «АТЕШ», передали Силам обороны Украины.

