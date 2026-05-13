Горит порт: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ
- 13.05.2026, 7:48
Взрывы раздавались в Анапе и Тамани.
В ночь на 13 мая беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар, пишет «Фокус».
После атаки в Тамани поднялся пожар в районе местного морского порта. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.
«Тамань, Краснодарский край, видео пожара в порту после атаки. Местные власти ранее уже подтверждали атаку и возгорание», — говорится в сообщении.
На кадрах, которые показали аналитики, видно зарево в небе и дым, поднимающийся над местом, где вспыхнул пожар.
Перед этим российские Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы Краснодарского края прогремела серия взрывов. Атака началась еще около 02:00 ночи, очевидцы насчитали более 17 взрывов в городе. Жители также утверждали, что взрывы раздавались со стороны моря. Они сопровождались яркими вспышками в небе.
Впоследствии местные власти атаку на регион подтвердили. Чиновники заявили о якобы «падении обломков» сбитых дронов на территории одного из предприятий в селе Волна Темрюкского района, в результате чего на месте вспыхнул пожар.
Российские власти заявили об одном раненом человеке из-за атаки, а также утверждают, что из-за падения обломков горит оборудование на территории указанного предприятия.
Стоит заметить, что в селе Волна расположен морской порт «Тамань». Ранее беспилотники уже атаковали его, в частности одна из последних атак состоялась в январе 2026 года, после чего загорелись нефтяные терминалы.