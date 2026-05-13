Горит порт: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ 13.05.2026, 7:48

Взрывы раздавались в Анапе и Тамани.

В ночь на 13 мая беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар, пишет «Фокус».

После атаки в Тамани поднялся пожар в районе местного морского порта. Об этом сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

«Тамань, Краснодарский край, видео пожара в порту после атаки. Местные власти ранее уже подтверждали атаку и возгорание», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые показали аналитики, видно зарево в небе и дым, поднимающийся над местом, где вспыхнул пожар.

Перед этим российские Telegram-каналы сообщали, что в районе Анапы Краснодарского края прогремела серия взрывов. Атака началась еще около 02:00 ночи, очевидцы насчитали более 17 взрывов в городе. Жители также утверждали, что взрывы раздавались со стороны моря. Они сопровождались яркими вспышками в небе.

Впоследствии местные власти атаку на регион подтвердили. Чиновники заявили о якобы «падении обломков» сбитых дронов на территории одного из предприятий в селе Волна Темрюкского района, в результате чего на месте вспыхнул пожар.

Российские власти заявили об одном раненом человеке из-за атаки, а также утверждают, что из-за падения обломков горит оборудование на территории указанного предприятия.

Стоит заметить, что в селе Волна расположен морской порт «Тамань». Ранее беспилотники уже атаковали его, в частности одна из последних атак состоялась в январе 2026 года, после чего загорелись нефтяные терминалы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com