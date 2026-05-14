Минчанка о «Комаровке»: Цены — без комментариев, каждый раз в шоке 1 14.05.2026, 16:16

Что жители столицы думают о культовом рынке.

Минчане продолжают обсуждать работу Комаровского рынка в Threads. Наибольшее количество вопросов у жителей столицы вызывает качество продуктов и цены на них, которые зачастую оказываются выше, чем в магазинах.

Сайт Charter97.org приводит наиболее популярные комментарии под постом пользовательницы Threads под ником alexiliona, посвященным знаменитому минскому рынку:

— Пару недель назад мы тоже решили съездить в первый раз и уже в последний. На вопрос продавцу почему она нам взвешивает сливы совсем не такие спелые как на витрине она в грубой форме сказала что любые продаст. По итогу и в лотке с клубникой много нехорошей оказалось.

— Давно пора забыть о «Комаровке», гниль и в пакетах у них и в головах. А за такое — да, написать заявление.

— Цены — без комментариев, каждый раз в шоке. Кто там покупает овощи и фрукты. Сало за 30 рублей — это перебор. Фермерские сыры — очень дорого, но это эксклюзив.

— Таких продавцов нужно приземлять. Благодаря тому, что большинство это бесконфликтные или «хавающие» обман люди, эти продавцы едут дальше и продолжают творить дичь.

— На «Комаровке» не покупаю с девяностых, но подозреваю, что подсовывание гнили — это классика базаров, где используются наёмные продавцы.

— Вот давно читаю про Комаровку, просто ужас какой-то! Государство в государстве прямо! Хожу на рынок постоянно, даже в голову никогда не приходило, что надо контролировать продавцов!

— Качество продуктов — отдельный вопрос.

— Вот по этой причине, беру овощи и фрукты в ларьке возле дома. Во-первых удобно, а во вторых всегда свежее продают, потому что если что-то будет не так к ним ходить не будут.

