Украина срочно созывает Совбез ООН из-за массированного удара России 2 14.05.2026, 22:15

МИД страны зовет иностранных послов на место «прилета».

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированного обстрела гражданского населения и убийства гуманитарного персонала российскими войсками.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Глава МИД сообщил, что уже дал поручение о немедленном созыве Совбеза ООН и использовании других международных площадок.

По его словам, мир должен увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.

«Я поручил всем нашим посольствам завтра приспустить флаги и открыть книги сочувствия. Кроме того, завтра утром мы пригласим иностранный дипломатический корпус - всех иностранных послов в Киеве - посетить одно из мест, где в результате российского нападения была разрушена часть многоэтажки», - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что масштаб террора требует решительного ответа от всех государств, поскольку Россия отвечает насилием на любые мирные предложения Украины.

По данным министра, только за период с вечера 13 мая до утра 14 мая Россия выпустила по Украине 675 беспилотников, 56 ракет различных типов, включая баллистические.

В результате ударов повреждено более 50 объектов по всей стране, в том числе 11 жилых домов в столице.

В Киеве жертвами террористического акта стали по меньшей мере 8 человек, среди которых 12-летняя девочка. Еще десятки людей ранены, а судьба 20 человек пока остается неизвестной.

«Мир должен увидеть, что ответом России на все наши конструктивные мирные предложения является еще больше террора и насилия, и действовать соответственно», - подчеркнул министр.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных обстрелов Украины, выпустив рекордное количество дронов и ракет.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Киеве - в Дарницком районе вражеская ракета попала в жилую 9-этажку, что привело к полному уничтожению одного из подъездов, гибели людей и многочисленным ранениям.

