На аукционе продадут письмо с тайной принцессы Дианы 14.05.2026, 22:24

О чем оно.

Письмо юной леди Дианы Спенсер, написанное за год до ее знакомства с принцем Чарльзом, уйдет с молотка.

В нем 17-летняя будущая принцесса Уэльская раскрыла свою заветную мечту – она хотела стать профессиональной танцовщицей, сообщает издание Independent.

Послание, датированное 1978 годом, Диана адресовала своей подруге Милдред Лейси. В нем она делится планами на будущее:

«Я собираюсь найти себе место, чтобы танцевать. Я всегда хотела этого и надеюсь когда-нибудь достичь в этом успеха».

Этим планам, как известно, не суждено было сбыться. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола и стала принцессой Уэльской.

Однако любовь к танцам девушка сохранила. Как известно, с 1981 по 1990 год с ней занималась балерина Энн Аллан из Глазго, обучая принцессу хореографии.

Письмо выставлено на торги аукционным домом Chiswick Auctions. Оно датировано 1978 годом – за год до первой встречи мисс Спенсер с принцем Уэльским.

Ожидается, что двухстраничное письмо, подписанное Дианой, будет продано за £4000.

Это редкий взгляд на юность будущей иконы, когда ее мечты были еще далеки от королевского двора, а больше походили на устремления обычной девушки.

