Трамп рассказал о помощи, которую Си Цзиньпин предложил США по Ирану 14.05.2026, 22:38

Китайский лидер пообещал не отправлять военную помощь Тегерану.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

По словам американского лидера, Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: «Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь», — заявил Трамп.

Китай заинтересован в сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Трамп пояснил, что Пекин поддерживает контакты с Тегераном, поскольку закупает большие объемы иранской нефти.

Вместе с этим Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, добавил американский президент. «Это очень серьезное заявление», — заключил он.

Трамп до 15 мая будет находиться в Пекине, куда прилетел на переговоры Си Цзиньпином.

