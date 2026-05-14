Трамп рассказал о помощи, которую Си Цзиньпин предложил США по Ирану
- 14.05.2026, 22:38
Китайский лидер пообещал не отправлять военную помощь Тегерану.
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
По словам американского лидера, Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: «Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь», — заявил Трамп.
Китай заинтересован в сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Трамп пояснил, что Пекин поддерживает контакты с Тегераном, поскольку закупает большие объемы иранской нефти.
Вместе с этим Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, добавил американский президент. «Это очень серьезное заявление», — заключил он.
Трамп до 15 мая будет находиться в Пекине, куда прилетел на переговоры Си Цзиньпином.