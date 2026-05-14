закрыть
14 мая 2026, четверг, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп рассказал о помощи, которую Си Цзиньпин предложил США по Ирану

  • 14.05.2026, 22:38
Трамп рассказал о помощи, которую Си Цзиньпин предложил США по Ирану

Китайский лидер пообещал не отправлять военную помощь Тегерану.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США содействие в обеспечении судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

По словам американского лидера, Си Цзиньпин заинтересован в достижении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. «Президент Си хотел бы, чтобы сделка состоялась. И он предложил помощь, сказав: «Если я могу чем-либо помочь, я хотел бы помочь», — заявил Трамп.

Китай заинтересован в сохранении свободного судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Трамп пояснил, что Пекин поддерживает контакты с Тегераном, поскольку закупает большие объемы иранской нефти.

Вместе с этим Си Цзиньпин пообещал не поставлять Ирану военную технику, добавил американский президент. «Это очень серьезное заявление», — заключил он.

Трамп до 15 мая будет находиться в Пекине, куда прилетел на переговоры Си Цзиньпином.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин