Мерц отменил визит в Словакию

  14.05.2026, 23:29
Мерц отменил визит в Словакию
Фридрих Мерц

Из-за поездки Фицо в Москву?

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в Словакию, сообщил бывший глава МИД республики и зампредседателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Иван Корчок, передает Denník N.

Ранее словацкие власти заявляли, что Мерц должен был приехать в страну 29 мая, отмечает издание

Корчок связал отмену поездки с внешнеполитическим курсом главы правительства Словакии Роберта Фицо и его недавним «скандальным визитом» в Москву по случаю 81-й годовщины Победы в ВОВ. «Из анонсированного визита федерального канцлера в Словакию ничего не выйдет», — сказал он.

Фицо стал единственным представителем страны Евросоюза, приехавшим в Россию на праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

