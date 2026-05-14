Мерц отменил визит в Словакию
- 14.05.2026, 23:29
Из-за поездки Фицо в Москву?
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный визит в Словакию, сообщил бывший глава МИД республики и зампредседателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Иван Корчок, передает Denník N.
Ранее словацкие власти заявляли, что Мерц должен был приехать в страну 29 мая, отмечает издание
Корчок связал отмену поездки с внешнеполитическим курсом главы правительства Словакии Роберта Фицо и его недавним «скандальным визитом» в Москву по случаю 81-й годовщины Победы в ВОВ. «Из анонсированного визита федерального канцлера в Словакию ничего не выйдет», — сказал он.
Фицо стал единственным представителем страны Евросоюза, приехавшим в Россию на праздничные мероприятия в честь Дня Победы.