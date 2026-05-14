Зеленский поручил ВСУ подготовить ответ на удары России
- 14.05.2026, 23:42
После завершения перемирия войска РФ нанесли по Украине массированные удары.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил вооруженным силам и спецслужбам страны разработать варианты ответа на масштабные удары российской армии по украинским городам, нанесенные после окончания трехдневного перемирия. «Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар», - написал Зеленский в соцсетях по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 14 мая.
«Приоритетом номер один» он назвал антибаллистические системы и ракеты к ним, подчеркнув, что обеспечение ими будет влиять на оценку работы украинской дипломатии в мае - июне. Владимир Зеленский напомнил, что за последние двое суток Россия выпустила по Украине 1567 дронов и 56 ракет. Самые тяжкие последствия этих атак зафиксированы в Киеве: удар по жилому дому унес жизни не менее девяти человек, еще 45 были ранены. 15 мая объявлено в Киеве днем траура.
Украинский президент еще 10 мая предупредил, что его страна будет зеркально реагировать на действия России. «Если россияне решат вернуться к полномасштабной войне - наши «санкции» за это будут немедленными и ощутимыми», - заявил он, добавив, что дальность украинского оружия делает расстояние все менее значимым фактором.
В последние месяцы Украина наносит все более глубокие удары по российской территории. С конца апреля под обстрелы с серьезными последствиями попали Туапсе, Пермь, Чебоксары и Оренбург.