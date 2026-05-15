В Могилеве руководителя предприятия будут судить за зарплаты в конвертах 15.05.2026, 0:59

Ущерб государству — более 349 тысяч рублей.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Могилева, который руководил предприятием по производству одежды и аксессуаров. Мужчине инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей налогового агента и неуплату обязательных страховых взносов, повлекшие ущерб в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель организовал на предприятии неофициальное трудоустройство работников. Зарплата сотрудникам выдавалась наличными, без оформления в бухгалтерских документах и без отражения в официальной отчетности.

Установлено, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года работникам было выплачено более 700 тысяч рублей в конвертах. С этих сумм не удерживался подоходный налог и не начислялись обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 349 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб — более 300 тысяч рублей.

Прокуратура пришла к выводу об обоснованности предъявленных обвинений и достаточности собранных доказательств. Дело направлено в суд для рассмотрения. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменений.

