Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича 15.05.2026, 1:07

Ратко Младич

Бывший командующий армией боснийских сербов приговорен к пожизненному заключению.

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге Грасиела Гатти Сантана отклонила запрос защиты бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича временно отпустить его для лечения в Сербию. Об этом сообщил сын генерала Дарко Младич, передают «РИА Новости». Младич приговорен к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

Как отмечается в публикации, судья решила, что Младич получает наилучший медицинский уход из возможных. При этом Младич утверждает, что врачи «не смогли диагностировать у него инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей». По его словам, 84-летний экс-генерал находится в состоянии «между жизнью и смертью» в тюремной больнице в Гааге. Сын генерала назвал решение суда «политической местью».

Гатти Сантана также признала, что состояние Младича критическое, и «он находится на последнем этапе своей жизни». При этом судья отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает для него «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений». Это позволяет близким экс-генерала присутствовать рядом с ним в последние моменты его жизни.

Во время Боснийской войны 11 июля 1995 года при попытке бежать из Сребреницы было убито около 8 тыс. боснийских мусульман. Младича приговорили в 2017 году. В 2021-м апелляция оставила приговор в силе. Его защита неоднократно жаловалась на недостаточное лечение, требуя допуска российских врачей, но трибунал отказал. В июле 2025 года МОМУТ отклонил запрос защиты Ратко Младича о досрочном освобождении по состоянию здоровья, который страдает от тяжелых заболеваний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com