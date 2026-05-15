Новые данные США об НЛО подтвердили, что в небе происходит что-то странное 15.05.2026, 5:16

Опубликована новая подборка документов.

Правительство США опубликовало новую подборку документов, посвященных неопознанным аномальным явлениям — так официально называют объекты, ранее известные как НЛО. В материалах содержатся фотографии, видеозаписи и отчеты о случаях, которые американские власти до сих пор не смогли объяснить. Об этом сообщает портал The Conversation.

Речь идет о так называемых «неразрешенных случаях», когда специалисты не могут определить природу наблюдаемых объектов. Часть записей, по мнению экспертов, может объясняться техническими артефактами, помехами камер или природными явлениями. Например, вспышки света, замеченные астронавтами на Луне, вероятно, связаны с космическими лучами.

Однако некоторые инциденты остаются загадкой. Одними из самых известных стали опубликованные в 2020 году видео американских истребителей F/A-18 Super Hornet, на которых запечатлены так называемые объекты Tic Tac. Они двигались необычным образом, резко меняли траекторию и не демонстрировали признаков работы двигателей.

Военные подчеркивали, что объекты фиксировались сразу несколькими системами наблюдения, а значит, не были простой ошибкой оборудования.

Еще один необычный эпизод обсуждался на слушаниях в конгрессе США в 2025 году. По данным американских властей, беспилотник MQ-9 Reaper выпустил ракету Hellfire по неопознанному объекту. После попадания объект слегка изменил траекторию, но не был уничтожен и продолжил движение.

Кроме того, за последние годы в США и Европе неоднократно сообщали о загадочных «роях дронов» рядом с военными базами и кораблями. Иногда их удавалось объяснить обычными беспилотниками, но в ряде случаев рядом не находили платформ запуска.

По мнению Джеймса Дуайера, преподавателя Школы социальных наук Университета Тасмании, наиболее вероятное объяснение связано с современными технологиями — экспериментальными беспилотниками или секретными военными разработками.

При этом часть объектов демонстрирует характеристики, которые трудно объяснить известной физикой. Например, некоторые из них не показывают признаков тяги, хотя движутся с большой скоростью и совершают резкие маневры.

Исследователь отмечает, что версии о внеземном происхождении объектов остаются самыми маловероятными, несмотря на их популярность.

«Среди доступных объяснений гипотеза о нечеловеческом разуме — самая захватывающая, но и наименее вероятная», — считает Дуайер.

По его словам, разные случаи НЛО, скорее всего, имеют разные причины: часть может объясняться ошибками датчиков, часть — дронами, а некоторые феномены пока действительно остаются необъясненными.

