15 мая 2026, пятница, 10:08
129-я бригада ВСУ полностью освободила Отрадное

  • 15.05.2026, 9:47
  1,338
Населенный пункт в Харьковской области зачищен от оккупантов.

Силы обороны Украины в результате контратаки выбили российских оккупантов из населенного пункта Отрадное в Харьковской области и вернули его под свой полный контроль.

Об этом в Facebook сообщила 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ.

По данным 129-й ОТМБр, для зачистки села Отрадное в Двуречанском районе Харьковской области от российских оккупантов привлекли штурмовые подразделения, операторов БпЛА и артиллерию.

В результате слаженных действий украинские бойцы этот населенный пункт полностью зачистили от врага и установили над ним контроль. Также установили контроль над прилегающей местностью.

Всего от оккупантов освободили 22 квадратных километра Харьковской области. Потери противника составили 56 человек.

Село Отрадное относится к Южно-Слобожанскому направлению фронта. Согласно информации Генштаба ВСУ, вчера, 14 мая, на этом участке фронта российские оккупанты 14 раз штурмовали позиции ВСУ. Украинские бойцы все атаки отбили. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица, а также в сторону Тернового, Радьковки и Избицкого. На соседних Северо-Слобожанском и Курском направлениях ситуация менее напряженная. По данным Генштаба ВСУ, 14 мая там россияне три раза атаковали позиции ВСУ. Все атаки украинские защитники отбили.

