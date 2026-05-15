Белорусы жалуются на медленный интернет

Белорусы жалуются на медленный интернет1
- 15.05.2026, 10:19
Проблемы с доступом к сети были у многих операторов.
Белорусы пишут в соцсетях о медленном интернете или его отсутствии.
— Скажите, только у меня проблемы с интернетом в последнее время? Мобильный интернет не грузит даже карту транспорта, домашний работает более—менее но тоже иногда выдает ошибки сети. Проблема в том, что мобильным я практически не пользуюсь, только когда нужно посмотреть транспорт или по работе написать в чат. Раньше мне моего пакета хватало на месяц, даже оставалось. Сейчас тоже остается, но интернет не работает. Скажите, у кого как обстоят дела с интернетом? – пишет kovalski_y_nas_problema в Threads.
— Как же меня достал это медленный интернет — что на МТС, что на «Белтелекоме». У меня у одной так? – спрашивает _kkkkkkkkkb__ в Threads.
Десятки пользователей соцсети ответили им и подтвердили информацию о проблемах с доступом в интернет. Сайт Charter97.org приводит некоторый комментарии:
— По пятницам вечером Byfly уходит на покой. Даже рекламу не грузит, которая даже без интернета грузится.
— МТС давно превратился непонятно во что.
— Интернет с утра почти отсутсвует. При этом вчера почему то все работало идеально. ByFly и Life как вы это объясните? Где ваш 5G?
— Ты не одна такая.
— Проблемы у всех операторов.
— Медленно работает, жду загрузки сайта 2 минуты инода, особенно вчера вечером.