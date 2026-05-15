Астраханский завод «Газпрома» снова прекратил работу после атаки дронов

Предприятие успело поработать лишь пару недель.

Газоперерабатывающий завод российского «Газпрома» в Астраханской области на юге России приостановил производство моторного топлива после пожара. Как сообщил Reuters, он произошел еще 13 мая в результате атаки украинского дрона.

В частности, остановилась комбинированная установка по переработке стабильного конденсата мощностью 3 млн тонн в год, производящая бензин и дизельное топливо.

Восстановление производства может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

По словам одного из собеседников, астраханский завод не работал с сентября прошлого года и возобновил переработку конденсата и производство моторного топлива только в апреле – за несколько недель до атаки.

Астраханский ГПЗ – один из крупнейших в мире газохимических комплексов. Его мощности – не менее 10 млрд кубометров природного газа и более 3 млн тонн газового конденсата.

В 2024 году завод переработал 1,8 млн тонн стабильного газового конденсата, произвел 0,8 млн тонн автобензина, 0,6 млн тонн дизельного топлива и 0,3 млн тонн мазута.

