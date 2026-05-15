Кайя Каллас: Европа должна оставаться бдительной 15.05.2026, 10:51

Кайя Каллас

Прежде чем говорить с РФ, ЕС следует определить, о чем именно.

Россия навязывает Европе «старых игроков» для переговоров, пытаясь усилить своё влияние. Однако диалог пока преждевременен. Об этом заявила верховный представитель Кайя Каллас, сообщает liga.net.

По ее словам, перед диалогом с РФ следует согласовать позиции внутри ЕС.

«Прежде чем говорить с Россией, мы должны между собой обсудить, о чем именно хотим с ней говорить», - отметила Каллас.

Также она отметила активизацию попыток России «вернуться к нормальности». В частности, россиянам снова разрешают участвовать в спортивных соревнованиях «так, будто ничего не произошло».

«То же самое мы видели и на Венецианской биеннале. Россия постоянно работает над возвращением своего влияния – и Европа должна оставаться бдительной», – сказала Каллас.

