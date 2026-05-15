закрыть
15 мая 2026, пятница, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет почти 30-градусная жара

  • 15.05.2026, 11:20
В Беларусь идет почти 30-градусная жара

Перед потеплением синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре.

Скоро белорусы снова ощутят жару на почти +30°C. Правда, перед этим страну освежат 8-балльный ветер и сильные дожди. Белгидромет рассказал, что принесут атмосферные фронты с юга европейской территории России (ЕТР).

В понедельник, 18 мая, на большей части республики польют дожди, местами синоптики не исключают сильные осадки и грозы. Днем, когда на небе будет греметь, ветер усилится до порывов 15-20 м/с, передало агентство БелТА.

Согласно шкале Бофорта, ветер от 13,9 до 17,1 м/с является крепким (опасность на 7 баллов), а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким (8 баллов).

Но уже ночью 18 мая белорусы почувствуют тепло – будет +9..+16°С. А днем воздух прогреется до +20..+27°С, однако локально – всего +14..+19°С, рассказали в Белгидромете.

Непродолжительные дожди на большей части Беларуси сохранятся ночью во вторник, 19 мая, а вот днем они уже пройдут лишь местами. В некоторых районах может грохотать – это грозы.

Ночная температура не изменится, а дневной максимум составит уже +29°С, локально – +16..+21°С.

Также к дневной жаре +22..+29°С готовимся и в среду, 20 мая. Ночью столбик термометра покажет +10..+17°С, но местами – +7..+9°С.

По словам синоптиков, кратковременные дожди и грозы в среду возможны лишь местами по Беларуси.

В Telegram-канале Nadvorie рассказали о дальней перспективе. По предварительному прогнозу, к началу следующих выходных (23 мая) «благодаря солнечному прогреву прохладно не будет». Однако и летних температур не ждем.

Впрочем, будет больше солнца, слабее ветер и меньше осадков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина