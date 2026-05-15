В Беларусь идет почти 30-градусная жара 15.05.2026, 11:20

Перед потеплением синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре.

Скоро белорусы снова ощутят жару на почти +30°C. Правда, перед этим страну освежат 8-балльный ветер и сильные дожди. Белгидромет рассказал, что принесут атмосферные фронты с юга европейской территории России (ЕТР).

В понедельник, 18 мая, на большей части республики польют дожди, местами синоптики не исключают сильные осадки и грозы. Днем, когда на небе будет греметь, ветер усилится до порывов 15-20 м/с, передало агентство БелТА.

Согласно шкале Бофорта, ветер от 13,9 до 17,1 м/с является крепким (опасность на 7 баллов), а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким (8 баллов).

Но уже ночью 18 мая белорусы почувствуют тепло – будет +9..+16°С. А днем воздух прогреется до +20..+27°С, однако локально – всего +14..+19°С, рассказали в Белгидромете.

Непродолжительные дожди на большей части Беларуси сохранятся ночью во вторник, 19 мая, а вот днем они уже пройдут лишь местами. В некоторых районах может грохотать – это грозы.

Ночная температура не изменится, а дневной максимум составит уже +29°С, локально – +16..+21°С.

Также к дневной жаре +22..+29°С готовимся и в среду, 20 мая. Ночью столбик термометра покажет +10..+17°С, но местами – +7..+9°С.

По словам синоптиков, кратковременные дожди и грозы в среду возможны лишь местами по Беларуси.

В Telegram-канале Nadvorie рассказали о дальней перспективе. По предварительному прогнозу, к началу следующих выходных (23 мая) «благодаря солнечному прогреву прохладно не будет». Однако и летних температур не ждем.

Впрочем, будет больше солнца, слабее ветер и меньше осадков.

