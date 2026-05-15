15 мая 2026, пятница, 13:35
Ставки по потребительским кредитам в Беларуси рванули вверх

  • 15.05.2026, 12:13
  • 1,150
Банки ввели новые изменения.

У некоторые банков появились новшества по кредитам. Рассказываем, что изменилось для клиентов. Спойлер: второй банк за последнее время поднял ставки потребительских займов до 25% годовых, пишет «Зеркало».

«Альфа-Банк» с 19 мая внесет корректировки в общие условия кредитования населения. «Изменения направлены на уточнение порядка перечисления предоставленного банком кредита на счет партнера и/или страховщика в рамках банковского продукта „POS-кредит“», — уточнили в финучреждении.

«Технобанк» с 4 мая снизил проценты по некоторым кредитам для физлиц.

«Паритетбанк» увеличил ставки по некоторым своим потребительским кредитам. Ставки по займам «#будутденьги» и «#будутденьги для зарплатных клиентов» выросли на 6,74 процентного пункта — до 25% годовых. Напомним, ранее «Нео Банк Азия» поднял на 6,74 процентного пункта ставку по потребительскому займу «Большие возможности». Теперь она составляет 25% годовых.

«Статусбанк» изменил условия по кредитам «Быстрые покупки BY», «Покупки Лайт» и «Ваши деньги», а «Технобанк» также ознакомил клиентов с новыми партнерами по рассрочке.

