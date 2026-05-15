«Минский Мавроди» за два года обогатился на $750 тысяч

«Минский Мавроди» за два года обогатился на $750 тысяч2
- 15.05.2026, 13:23
Иностранец создал финансовую пирамиду в Беларуси.
В Минске задержали 25-летнего иностранца, которого подозревают в создании финансовой пирамиды. По информации МВД, за два года мужчина завладел деньгами граждан Беларуси, России и Грузии, проживающих в столице. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, составила около 750 тысяч долларов.
Как утверждают в милиции, подозреваемый предлагал знакомым вкладывать деньги в развитие бизнеса по продаже популярной техники. Средства он занимал, обещая выплаты с процентами, однако обязательства не выполнял.
В МВД заявили, что деньги тратились на роскошный образ жизни: пластические операции супруге, отдых на дорогих курортах, перелеты бизнес-классом, проживание в люксовых отелях, покупку брендовых вещей, ювелирных украшений и техники, а также посещение ресторанов и развлекательных заведений.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По ней предусмотрено до 12 лет лишения свободы.