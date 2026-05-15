В России за три месяца закрылись более 200 тысяч малых компаний 15.05.2026, 14:20

Налоги на войну и падение спроса душат частный бизнес.

Повышение налогов, переход потребителей в режим экономии и первый с 2023 года спад экономики — спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране.

За первый квартал 209 000 малых и средних бизнесов (МСБ) были ликвидированы — на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова: бизнес не выдерживает высоких процентных ставок ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки.

С начала текущего года предприниматели с годовой выручкой 20-60 млн рублей вынуждены платить НДС, который к тому же увеличился до 22%. Некоторые из них потеряли возможность отчислять фиксированную сумму по патентам и переходят на уплату УСН (6% с оборота или 15% с прибыли).

«Запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес „держится“ из последних сил», — описывает ситуацию экономист Дмитрий Полевой. Повышение налогов лишь усугубляет положение предпринимателей, а некоторых «и вовсе будет ждать банкротство», полагает он.

В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион Бухгалтерии». По итогам января-февраля число закрытий таких заведений выросло на 29% год к году — до 7300 точек. Например, сеть «Шоколадница» ликвидировала около 40 точек.

В среднем проходимость в ресторанах в этом году упала на 10–15%, а иногда показатель доходит до 40%, говорит консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Алексей Комков. По его словам, владельцы заведений жалуются на кадровый дефицит, рост расходов на персонал на 15–20%, высокие налоги и снижение спроса. «Гости перешли в режим событийного похода в ресторан, еда вне дома перестала быть ежедневной нормой», — поясняет Комков.

Среди магазинов одежды по итогам года могут закрыться 40%, прогнозирует экономист и управляющий партнер «Голдман Эдженси» Ольга Попкова. Вслед за малыми компаниями сокращают бизнес крупные сети. Zenden, O’Stin, Concept Group. Gloria Jeans запланировала закрытие 150 точек в этом году, Finn Flare принял решение оставить магазины только в Москве и Санкт-Петербурге. Modis подал заявление о банкротстве, а Orby собирается это сделать.

Волна закрытий МСБ продолжится, согласны Пушкова и Комков: инфляция остается высокой, покупательная способность россиян продолжает падать. Правительство тем временем сокращает поддержку малого бизнеса: в первом квартале помощь получили на 6% меньше компаний, чем годом ранее, а сумма грантов, субсидий и инвестиций в капитал сократилась почти вдвое — с 9,6 млрд до 5,5 млрд рублей. Расходы бюджета на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство в 2025-30 гг были урезаны на 21% — до 329,5 млрд рублей.

