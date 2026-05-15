Егор Бориков: Хочу выиграть Кубок Стэнли и Олимпиаду 2 15.05.2026, 14:51

Егор Бориков

Молодая звезда белорусского хоккея рассказала о переходе в НХЛ и своих главных целях.

Егор Бориков — один из самых заметных игроков минского «Динамо» последних лет. Молодой форвард из Жлобина удивил еще в прошлом сезоне, став одним из главных творцов первого выхода «зубров» во второй раунд плей-офф КХЛ. В начале мая он принял, возможно, главное решение в карьере — попробовать себя в НХЛ. Onlíner встретились с Егором и поговорили о его решении переехать за океан, родном Жлобине, зарплате в США и карьерных целях.

Хоккеисты привыкли давать интервью рядом с «Минск-Ареной», и на этот раз мы тоже встретились с нашим героем возле главной хоккейной площадки страны. Правда, неожиданно ударил дождь, и нам пришлось укрыться под крышей одного из кафе. Разговор с Егором начинаем с главной новости: недавно он подписал контракт с клубом НХЛ «Юта Мамонт» и уже в конце лета отправится в США.

«„Юта“ всегда была на связи»

— Егор, уже этим летом ты уезжаешь в США. Как проходили переговоры с «Ютой»?

— Вся работа велась через агента Дэна Мильштейна: он с «Ютой» всегда был на связи. Хотя я тоже весь сезон созванивался с представителями клуба. Они могли что-то подсказать по тренировкам, восстановлению, питанию. Уже после завершения сезона КХЛ состоялся групповой звонок с участием руководителей «Юты», меня и агента. Они выдвинули свои условия, предложения, и в итоге я принял решение подписать контракт.

— Клуб сопровождал тебя весь год?

— Я бы сказал, что именно они вели весь мой сезон: сотрудники «Юты», отвечающие за развитие молодых хоккеистов, всегда были со мной на связи. Если случались какие-то травмы, они общались со мной по видео, уточняли характер повреждений, советовали, как лучше восстанавливаться. Цель была одна — привести меня в лучшую форму. Я видел их стремление, заинтересованность и решение по контракту принимал с учетом этого.

— Как я понимаю, с представителями клуба ты общался на английском языке. Насколько хватало твоих знаний, чтобы обсуждать детали контракта?

— С тренером по развитию я общался сам. Он звонил, присылал записи моих игровых моментов. А когда начались переговоры по контракту, знаний английского уже не хватало, поэтому переговоры вел агент. Но суть я все равно понимал: генеральный менеджер клуба Билл Армстронг представил свою команду, объяснил, как там все устроено, и рассказал о системе работы. Сейчас понимаю, что прибавлять нужно во всем, в том числе в английском.

— Планируешь заниматься с репетитором?

— С репетитором буду заниматься обязательно, на этом надо будет сделать акцент. Знание языка напрямую влияет на взаимосвязь игрока и тренера: чтобы и он меня понимал, и я его. В будущем это поможет.

— С учетом большого количества легионеров в «Динамо» с хоккейными англоязычными терминами проблем нет?

— Тут все хорошо. Три года назад, когда я только пришел в «Динамо», вообще не знал английского, мог только спросить что-то банальное. А недавно мы с Робертом Хэмилтоном сидели, общались, и он сказал, что мой нынешний уровень языка по сравнению с тем, что был раньше, — это небо и земля. Сейчас могу поговорить не только о хоккее, но и о жизненных ситуациях.

«Переезд в НХЛ поддержали все»

— С кем из поигравших в НХЛ ты общался до подписания контракта?

— На этот счет разговаривал с Ильей и Алексеем Протасами, Артемом Левшуновым, Егором Сидоровым, Андреем Лошко, Егором Шаранговичем — все поддержали мое решение. Сейчас как раз тот возраст, когда нужно пробиваться в НХЛ. Ребята сказали, что, даже если и спустят в АХЛ (вторую по силе лигу Северной Америки, где играют вторые команды клубов НХЛ. — Прим. Onlíner), трагедией это не станет. Ведь если кто-то из основной команды получит травму, меня в любой момент могут вызвать в основу.

— Какие у тебя ожидания от НХЛ и жизни в Америке?

— Я ожиданий не строю, просто живу сегодняшним днем, развиваюсь и стараюсь стать лучше. За счем этого и хочу достичь успеха. Не загадываю. Вот когда поеду, тогда уже и буду изучать Америку изнутри.

— Ты ранее говорил, что играть в НХЛ — это мечта. Неужели не программировал под нее свою карьеру?

— Нет, не программировал. Если я нахожусь здесь, в конкретном месте, значит, так надо. Я провел три года в «Динамо» и не задумывался о далеком будущем. Знал, что в этом году я буду играть в Минске, и думал только об этом.

Никаких грандиозных планов на год-два вперед не строил. Просто играл за «Динамо», и все.

Религиозный город с низкими налогами

— Когда ты полетишь в США?

— Сначала примерно в начале июля поеду на «кэмп развития» (краткосрочный тренировочный сбор, проводимый клубами НХЛ для новичков. — Прим. Onlíner). Потом вернусь и в середине августа полечу уже непосредственно в «Юту». Предсезонка начинается в сентябре, а я хочу приехать за пару недель, чтобы освоиться, привыкнуть к часовому поясу, адаптироваться к городу, к местным жителям.

— В Минске своя квартира уже есть?

— Нет, квартиру, в которой живу, снимаю.

— А с личной жизнью как?

— Я сейчас свободен. Об этом стараюсь не думать. Сейчас цель — хоккейная карьера, развитие. Хоккей точно на первом месте.

— Получается, здесь тебя ничего не держит. Где хотел бы осесть: в США или в Беларуси?

— Хотелось бы в Минске: моя страна, мой менталитет, тут все знакомые, один язык. Намного привычнее.

— «Юта» базируется в Солт-Лейк-Сити. Уже интересовался этим городом?

— Да, очень много видео посмотрел о штате, о городе, пообщался с легионерами «Динамо». Кто там бывал, все говорят: очень крутой город, горы, большое озеро, народ приветливый. Налоги, кстати, не такие высокие, как в том же Нью-Йорке. Также я узнал, что это религиозный город, там много мормонов. Заведения закрываются рано, и это очень спокойный, семейный город с большим количеством парков и красивой природой.

Для хоккеиста идеальный город: никаких соблазнов. И для белорусского хоккея это место знаковое, ведь именно там на Олимпиаде-2002 наши обыграли шведов.

«А откуда вы знаете, кто готов, а кто не готов?»

— Как в минском «Динамо» отнеслись к твоему уходу? Все-таки ты важный игрок.

— Все хорошо отреагировали. Я пообщался с Дмитрием Юрьевичем (Басковым. — Прим. Onlíner), он сказал: «Это твоя мечта, твоя карьера, пускай у тебя все получится». Я очень благодарен ему за шанс, который дают молодежи в минском «Динамо». У нас для развития есть все условия и делается все, чтобы мы росли. Когда белорусы уезжают в лучшую лигу мира — это плюс для всей страны.

— Предлагали ли тебе еще на сезон задержаться в «Динамо»?

— Понимаете, для меня это шанс, который нельзя упускать. «Юта» очень хочет видеть меня в системе, и этим надо пользоваться, пока у них есть такое желание. Мне, в свою очередь, надо серьезно поработать, чтобы закрепиться там.

— Как напутствовал Дмитрий Квартальнов?

— Дмитрий Вячеславович сказал: «Следи за здоровьем, немного надо набрать, потому что там ребята физически чуть сильнее. Это нужно в первую очередь для того, чтобы часто не травмироваться».

— Именно Квартальнов дал тебе дорогу в большой хоккей?

— Да, он поверил. Дмитрий Вячеславович дал шанс: подсказывал, как действовать, как тренироваться, как восстанавливаться. Он показал мне все нюансы, как пройти от уровня юниорского хоккея до взрослого. Я ему очень благодарен.

— Видно, что у него здорово получается работать с молодыми. Хотя он человек старой закалки, часто цитирует советские фильмы.

— У него своеобразный юмор, и те же цитаты из советских фильмов иногда бывает весело послушать. Проблем с коммуникацией не возникало никогда: мы все профессионалы и делаем одно дело.

— После новости о контракте с «Ютой» появилось много рассуждений: мол, куда он едет, рано еще, не готов. Что сам думаешь об этом?

— Да я ничего не думаю. Просто эти люди должны понимать, что это решение хоккеиста. Говорят: готов, не готов… А откуда вы знаете, кто готов, а кто нет? Понятно, что это работа экспертов — рассуждать, обсуждать хоккей, хоккеистов. Я к этому адекватно отношусь. Да и прям сильного негатива не слышал. Люди имеют право говорить такое. А там время покажет.

— Главное, ты сам как считаешь: готов?

— А я готов!

«Подготовлю подарок родителям — за то, что они вложили, сделали для меня»

— Контракт новичка в НХЛ — это сумма, равная примерно $1 млн. Уже думал, на что потратить первые деньги?

— Да что тратить-то, если их сначала нужно заработать. Когда заработаю, тогда и будем думать. Но в любом случае, когда появятся первые деньги, я обязательно сделаю какой-нибудь подарок родителям. Я благодарен им за то, что они вложили, сделали для меня и моих братьев и сестер. Это главные люди в моей жизни.

— Машину купить не думал?

— Сейчас в процессе получения водительского удостоверения. Занимаюсь этим вопросом, надеюсь, скоро буду с правами. Насчет покупки автомобиля мысли есть, но пока главное — получить права.

— Давай вернемся к истокам. Как в твоей жизни появился хоккей?

— А у меня двоюродный брат им занимался. Когда приезжали в деревню, помню, уже с 3 лет с клюшкой бегал. Тогда он меня в ворота ставил — так и привилась любовь к игре. Да и отец у меня очень спортивный: играл в баскетбол, волейбол — во все виды спорта. Он и привел меня на хоккей.

— Ты едва ли не с младенчества с клюшкой?

— Да, сначала ходил смотреть матчи местного «Металлурга», и мне понравилось. Затем, как помню, мне в 4 года ролики подарили, а в 5 я уже встал на коньки. Так, шаг за шагом двигался к мечте.

Занимался ли я другими видами спорта? Профессионально — нет, только хоккеем. А так параллельно мы с друзьями в Жлобине играли во все: в баскетбол, футбол, гандбол. У нас город небольшой, и заняться, кроме спорта, особо нечем: либо на лед идешь, либо на площадку.

— В этом, наверное, и феномен того, что город так богат на таланты?

— В Жлобине двери ледового дворца всегда были открыты. Можно было прийти в любое время, взять ключ и пойти в зал. И тренерский штаб отличный: Игорь Руф, Евгений Дубков, Игорь Юшков, Игорь Чезганов — все эти специалисты вложили в нас очень много. Всегда были дополнительные тренировки на льду, мы занимались техникой. Игорь Владимирович Руф с 13—14 лет проводил тренировки по катанию, все было на высшем уровне. Если бы не они, трудно сказать, получилось ли бы у нас.

— Твой папа, Александр, занимает должность заместителя директора Белорусского металлургического завода…

— Я горжусь отцом: он большой молодец, добился такой должности, для меня он пример. Кроме того, он входит в наблюдательный совет «Металлурга». На заводе меня с детства знали его коллеги. А теперь, думаю, обо мне знают уже многие, особенно любители хоккея. Хочу сказать им спасибо за то, что находят время смотреть матчи и переживать за меня.

— А как отец повлиял на твое становление?

— Все, что есть во мне хоккейного — наглость, работоспособность, характер, — привил отец. Он с детства постоянно вдалбливал мне это, объяснял. Если я где-то не добегал, сразу слышал крик с трибун. Я понимал, что нужно работать, чтобы после игры не получить нагоняй. Родители вложили в меня очень многое — по сути, все, что у них было.

— Жлобинская школа воспитала много талантливых игроков. С кем из них ты пересекался в детстве?

— Из тех, кто сейчас играет в КХЛ, — Егор Римашевский; в белорусской Экстралиге — Арсений Чухраев, Сергей Кузнецов, Дмитрий Тукач, Ростислав Бодиловский; в МХЛ — Богдан Поповский. Очень много жлобинских ребят пробились на высокий уровень. В НХЛ — Артем Левшунов. Если собрать условную команду ХК «Жлобин» из воспитанников школы и заявить ее в КХЛ, думаю, мы бы дали бой. Это точно не была бы игра в одну калитку.

— А с Виталием Пинчуком тогда пересекался?

— Конечно. Даже несмотря на то, что он на три года старше. У нас был очень сплоченный ледовый коллектив: все пересекались и знали друг друга с самого детства. Это то, что привил нам тренерский штаб. Тренировки у разных возрастов проходили одновременно. Не было такого, чтобы все занимались отдельно. Кто хотел и у кого было желание, всегда мог прийти и дополнительно поработать. И это очень помогло в будущем. Тот же Пинчук, когда я пришел в «Динамо», подсказывал, помогал освоиться и привыкнуть к команде.

— Какое детское воспоминание сильнее всего врезалось в память?

— Олимпиада-2018, когда россияне играли с немцами. Я смотрел тот матч в прямом эфире, очень переживал. А за пару месяцев до этого сборная Беларуси приезжала в Жлобин на товарищеские матчи с норвежцами и немцами, и я, получается, чистил снег для тех самых немцев. И вот они уже в финале — было очень приятно наблюдать.

Еще помню, как у меня была детская майка сборной Беларуси. Я дал ее Андрею Костицыну, и на ней расписалась вся команда. Она до сих пор хранится дома. Хочу как-нибудь обсудить этот момент с Андреем: интересно, вспомнит ли он меня. Правда, поговорить с ним пока не довелось.

— В конце апреля ты временно перешел в «Металлург» и вместе с командой завоевал золото Экстралиги. Что значил этот титул лично для тебя?

— Мне было приятно приехать в Жлобин. Тем более это был финал, матч за Кубок. Мы хотели победить и порадовать болельщиков, завод, страну: все-таки играли против российской команды, и на кону стояло многое. Вдвойне приятно, что у нас все получилось.

— Как относишься к мнению, что участие игроков КХЛ в Экстралиге — это нечестно?

— Что не запрещено, то разрешено. Все это прописано в регламенте. Думаю, если бы в «Динамо» были воспитанники «Славутича», они бы точно так же поехали выступать за свою команду (речь про финал с «Металлургом», в котором победили белорусы. — Прим. Onlíner).

Мог уехать в США раньше, но остался и заиграл

— В 2023 году ты мог уехать в Америку, но остался в «Динамо». О каком варианте шла речь и почему остался в Беларуси?

— Мне предлагали перейти в клуб из USHL (главной юниорской хоккейной лиги США. — Прим. Onlíner) «Три-Сити Сторм», были хорошие условия. По плану я должен был год поиграть в этом клубе, а потом перейти в NCAA, студенческую лигу. Я рассматривал такую возможность, но в итоге получилось так, как получилось, и я рад, что остался в «Динамо» и провел здесь три сезона. Это здорово.

— Сезон-2024/2025 получился для тебя прорывным: в одном только плей-офф у тебя 8 очков за 11 матчей. Почему ты тогда выстрелил, как думаешь?

— Плей-офф — лучшее время в хоккее. Выходил на лед с мыслью о том, что наслаждаюсь моментом. Получалось у меня потому, что у нас была хорошая связка с Крисом Тирни и Даниилом Липским: мы полсезона отыграли, понимали друг друга. Тирни очень много делал для нас в обороне и в атаке, была химия. Забил в первой игре, почувствовал уверенность — и на этих эмоциях пошел дальше.

— А как оцениваешь для себя этот сезон в «Динамо»?

— Сезон был непростой. Я вышел после травмы, без предсезонки, где-то было нелегко. В целом провел его неплохо, хотя могло быть лучше: было много нереализованных моментов. На ошибках учатся, и я проанализирую их, чтобы в следующем сезоне показать свой максимум. Для меня важно, что доверие Квартальнова осталось высоким: кроме травмы, я отыграл все матчи, ни разу в запас меня не сажали.

— Какой коллектив сложился в «Динамо» в этом сезоне?

— Очень крутой. Андрей Стась сказал: «Думаете, такой коллектив будет всегда? Наслаждайтесь. Возможно, такого уже не будет». Все были друг за друга, и это, естественно, чувствовалось. У нас не было дисбаланса: легионеры, русские, белорусы — все были друг за друга, очень сплоченная команда вышла.

— Кто был главным «заводилой» в раздевалке нынешней команды?

— Самый веселый — Крис Хенкель, он мог хорошенько настроение поднять. Как и Зак Фукале. За музыку обычно отвечали Зак, Вадим Мороз, иногда легионеры подключались. Джош Брук любил поставить кантри, Фукале миксовал и американскую, и русскую, ребята показали ему какие-то треки. Он подсел на это еще в Челябинске, там и слова «веселые» выучил.

— Клуб прошел лишь одну стадию в плей-офф. Командные результаты скорее огорчили?

— Мы программировали себя на Кубок Гагарина. Это нормально: каждый выходит на лед только ради победы. Проигрывать неприятно, но это спорт. Уверен, менеджмент сделает работу, подпишут хороших игроков, и в следующем году все будет хорошо.

Его любят за игровой номер 67

— После двух успешных сезонов часто узнают на улице?

— Узнают, и теперь чуть больше в сравнении с прошлым сезоном. «Динамо» стало главным брендом страны, люди полюбили хоккей как никогда. Неудивительно, что каждую игру «Минск-Арена» забита под завязку.

— Ты безусловный любимчик молодежи из-за своего игрового номера 67, который стал мемом.

— Это точно. Как-то иду по улице и слышу, как мне кричат: «Сикс-сэвен!» Я к этому нормально отношусь. Сейчас такое время: кругом мемы и TikTok.

«Главное достижение на рыбалке — 3-килограммовый лещ»

— Ты уже рассказывал об увлечении книгами. А как еще удается переключиться после тяжелого сезона?

— Рыбалку люблю. Когда есть время и соответствуют погодные условия, то с друзьями, семьей, дедушкой могу на нее выбраться. Рыбачу обычно у себя на родине — в деревне Лучин на реке Днепр. Для меня это приятное времяпрепровождение. Процесс приносит удовольствие и спокойствие. Сейчас приехать получается не так часто, но этим летом обязательно схожу.

— Много тратишь на снаряжение?

— У меня обычное снаряжение, все максимально простое. Увлечение это недорогое. Надо разве что удочку купить и снасти. У меня все без излишеств.

— Вспомнишь свой главный «трофей» в рыбалке?

— Самая большая рыба? Наверное, лещ весом 3 килограмма.

«Мечтаю выиграть Олимпиаду и чемпионат мира со сборной Беларуси»

— Егор, а какая у тебя главная хоккейная мечта?

— Выиграть Кубок Стэнли, Олимпиаду, чемпионат мира со сборной Беларуси. Думаю, об этом мечтает каждый мальчишка. Дай бог, чтобы все так сложилось.

