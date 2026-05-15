Алена Гнаўк: Як пражыць беларускім пенсіянерам у выгнанні? 15.05.2026, 16:01

Алена Гнаўк

Былую палітзняволеную шакавала абыякавасць НАУ і структур Ціханоўскай.

Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай цяжка натуралізавацца ў замежжы па розных прычынах. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, каб напісаць электронныя лісты пра неабходную дапамогу, а дапамагчы ім, як сказала былая палітзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы замежжа не спяшаюцца, перадае «Радыё Рацыя».

– Калі мы выйшлі на волю – мы былі абласканыя, нічога не магу сказаць. Дапамагла нашая супольнасць беларусаў. Але яна не гумовая, каб нам усё дапамагчы. Вось у мяне, напрыклад, ёсць яшчэ за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю, як мне жыць. Я даведалася, што наш шэлтар фінансуе Міжнародны гуманітарны фонд. І я звернулася да гэтага фонду. Не дайшоў мой зварот туды – вярнуўся. Я некалькі разоў дасылала – але ён вяртаецца і вяртаецца.

Алена Гнаўк звярнулася з просьбай у НАУ, каб дапамаглі адаслаць ліст, адказу не атрымала. З такой жа просьбай звярнулася ў «кабінет Ціханоўскай», адтуль даслалі, што такімі рэчамі яны не займаюцца. Былая палітзняволеная ў рэшце рэшт справілася з адпраўкай ліста. Але на гэта пайшоў час і нервы. Паводле Алены, яна звярнулася з дробяззю, але стаўленне гэтых устаноў шакавала. Пра большае ўжо і слоў няма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com