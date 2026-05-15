Из российского плена вернулись 20 бойцов «Азова»
- 15.05.2026, 16:27
Большинство из них — защитники Мариуполя.
В ходе сегодняшнего первого этапа обмена пленными между Украиной и РФ домой из российского плена вернулись 20 военнослужащих 1-го корпуса НГУ «Азов».
Об этом сообщил командир бригады «Азов» Денис Прокопенко (Редис), передает «Цензор.НЕТ».
«Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ «Азов», из них 19 — защитники Мариуполя.
Четыре года в российском плену, и вот, наконец, встреча с родными, которые боролись за возвращение своих и ждали этого дня», — отмечается в сообщении.
Он поздравил побратимов дома, в Украине, и поблагодарил за стойкость, мужество и силу, которые они ежедневно проявляли в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах.