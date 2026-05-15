Украина вернула из плена еще 205 защитников

Украина вернула из плена еще 205 защитников1
- 15.05.2026, 15:53
Состоялся первый этап большого обмена с РФ.
В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого удалось вернуть 205 украинских граждан.
Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Минобороны Украины.
«Домой возвращаются 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.
Среди освобожденных — рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.
Подробности: В Координационном штабе отмечают, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие провели в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обмена «1000 на 1000», – указано в сообщении.
Помимо солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров.
Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.
Самому молодому из уволенных военнослужащих исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.
В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.
Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.