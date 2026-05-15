Украина вернула из плена еще 205 защитников 1 15.05.2026, 15:53

Состоялся первый этап большого обмена с РФ.

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого удалось вернуть 205 украинских граждан.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Минобороны Украины.

«Домой возвращаются 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди освобожденных — рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

Подробности: В Координационном штабе отмечают, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие провели в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обмена «1000 на 1000», – указано в сообщении.

Помимо солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров.

Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Самому молодому из уволенных военнослужащих исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.

В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com