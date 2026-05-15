15 мая 2026, пятница, 16:12
Украина вернула из плена еще 205 защитников

  • 15.05.2026, 15:53
Состоялся первый этап большого обмена с РФ.

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого удалось вернуть 205 украинских граждан.

Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Минобороны Украины.

«Домой возвращаются 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди освобожденных — рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС.

Подробности: В Координационном штабе отмечают, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие провели в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обмена «1000 на 1000», – указано в сообщении.

Помимо солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров.

Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Самому молодому из уволенных военнослужащих исполнился 21 год, самому старшему — 62 года.

В целом на Родину возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина