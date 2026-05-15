15 мая 2026, пятница, 16:38
Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером в Великобритании

  • 15.05.2026, 16:19
Состояние семьи Бекхэмов превысило миллиард фунтов.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм вошел в историю как первый британский спортсмен, чье состояние превысило один миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов США).

По данным Sunday Times Rich List 2026, совокупный капитал Бекхэма и его жены Виктории Бекхэм оценивается в 1,185 миллиарда фунтов (примерно 1,6 млрд долларов США).

В рейтинге самых богатых представителей спорта в Великобритании семья Бекхэмов заняла второе место, уступив лишь семье бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, чье состояние оценивается в 2 миллиарда фунтов (2,74 миллиарда долларов США).

Важную часть доходов Бекхэму приносит совместное владение клубом «Интер» Майами, который считается самым дорогим клубом MLS. Также экс-футболист сотрудничает с рядом международных брендов, в том числе Adidas и Hugo Boss.

В то же время совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф за последний год потерял часть состояния. Его капитал, по оценкам составителей рейтинга, сократился на 1,85 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда долларов США) – до 1,5 миллиарда (2 миллиарда долларов США).

