15 мая 2026, пятница, 16:38
«Беларусбанк» обратился с важным заявлением к клиентам

  • 15.05.2026, 16:31
Что происходит?

«Беларусбанк» предупредил своих клиентов, что 16 мая могут быть недоступны некоторые услуги. Причина — тестирование сценариев возникновения и развития кризисной или сбойной ситуации.

«16 мая с 06.00 до 23.00 для клиентов банка могут возникать временные интервалы недоступности при осуществлении следующих операций: регистрация и учет валютно-обменных, кассовых операций, операций с ценностями, операций по оформлению платежных карточек, операций с текущими и вкладными счетами», — сообщили в банке.

Также в финучреждении уточнили, что могут быть недоступны переводы через систему мгновенных платежей, платежи через ЕРИП, погашение кредитов в отделениях, обменных пунктах, интернет- и мобильном банкингах.

