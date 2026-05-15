«Беларусбанк» обратился с важным заявлением к клиентам 15.05.2026, 16:31

Что происходит?

«Беларусбанк» предупредил своих клиентов, что 16 мая могут быть недоступны некоторые услуги. Причина — тестирование сценариев возникновения и развития кризисной или сбойной ситуации.

«16 мая с 06.00 до 23.00 для клиентов банка могут возникать временные интервалы недоступности при осуществлении следующих операций: регистрация и учет валютно-обменных, кассовых операций, операций с ценностями, операций по оформлению платежных карточек, операций с текущими и вкладными счетами», — сообщили в банке.

Также в финучреждении уточнили, что могут быть недоступны переводы через систему мгновенных платежей, платежи через ЕРИП, погашение кредитов в отделениях, обменных пунктах, интернет- и мобильном банкингах.

