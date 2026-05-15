В Гомельской области белорус поймал гигантского сома

В Гомельской области белорус поймал гигантского сома1
- 15.05.2026, 16:46
- 1,952
Битва с речным монстром длилась больше часа.
Белорус Павел Пинчук пережил почти хемингуэевские страсти. Чтобы поймать рыбу своей мечты, ему понадобились пять дней настоящей «охоты» и помощь товарища.
О своей эпичной рыбалке мужчина рассказал в Instagram.
Все произошло на реке Уборть в Лельчицком районе Гомельской области. Ну а местные рыбаки будто специально подогрели интригу.
Они рассказали, что на перекате появился «новый хозяин» — огромный сом, который рвет приманки и ломает снасти.
Конечно, после таких рассказов у Павла загорелись глаза. Уехать без схватки с речным монстром он уже просто не мог. Вызов был принят.
Рыбак несколько дней буквально караулил гигантскую рыбину.
Простому обывателю все эти «джиги» и «кастмастеры» мало о чем говорят. Но если перевести с рыбацкого языка на обычный, мужчина перепробовал кучу приманок и тактик, чтобы перехитрить умную рыбину.
Были и удачные поклевки, и обидные провалы. В какой-то момент сом даже разогнул карабин, который был рассчитан на 15 кг нагрузки.
Казалось бы, после такого многие бы просто психанули и собрались домой. Но Павел лишь поменял снасти на более мощные и продолжил «охоту».
На пятый день случилось то самое. Сначала были одна мощная поклевка и досадный сход. А затем — новая атака.
«По сопротивлению я понимаю что это он, хозяин переката!» — вспоминает рыбак.
Ну а дальше началась настоящая заруба. Стоило Павлу немного подтянуть гиганта к берегу, как тот тут же отвоевывал еще больше расстояния. И так продолжалось около 20 минут.
В какой-то момент рыбак понял: одному такого монстра не вытащить. Пришлось срочно звонить товарищу.
Когда помощь приехала, бороться продолжили уже вдвоем. По словам Павла, руки к тому моменту буквально «забились», но сдаваться он не собирался.
В итоге спустя больше часа речного гиганта все же удалось вытащить на берег. Сом оказался около 2 м в длину и потянул на 30 кг.
Для Павла это стал личный рекорд при ловле с берега на спиннинг. Он признался, что после такой битвы был буквально без сил, но полученные эмоции того точно стоили.