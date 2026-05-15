В Гомельской области белорус поймал гигантского сома 1 15.05.2026, 16:46

1,952

Битва с речным монстром длилась больше часа.

Белорус Павел Пинчук пережил почти хемингуэевские страсти. Чтобы поймать рыбу своей мечты, ему понадобились пять дней настоящей «охоты» и помощь товарища.

О своей эпичной рыбалке мужчина рассказал в Instagram.

Все произошло на реке Уборть в Лельчицком районе Гомельской области. Ну а местные рыбаки будто специально подогрели интригу.

Они рассказали, что на перекате появился «новый хозяин» — огромный сом, который рвет приманки и ломает снасти.

Конечно, после таких рассказов у Павла загорелись глаза. Уехать без схватки с речным монстром он уже просто не мог. Вызов был принят.

Фото: pashapinh / Instagram

Рыбак несколько дней буквально караулил гигантскую рыбину.

Простому обывателю все эти «джиги» и «кастмастеры» мало о чем говорят. Но если перевести с рыбацкого языка на обычный, мужчина перепробовал кучу приманок и тактик, чтобы перехитрить умную рыбину.

Были и удачные поклевки, и обидные провалы. В какой-то момент сом даже разогнул карабин, который был рассчитан на 15 кг нагрузки.

Казалось бы, после такого многие бы просто психанули и собрались домой. Но Павел лишь поменял снасти на более мощные и продолжил «охоту».

На пятый день случилось то самое. Сначала были одна мощная поклевка и досадный сход. А затем — новая атака.

«По сопротивлению я понимаю что это он, хозяин переката!» — вспоминает рыбак.

Ну а дальше началась настоящая заруба. Стоило Павлу немного подтянуть гиганта к берегу, как тот тут же отвоевывал еще больше расстояния. И так продолжалось около 20 минут.

В какой-то момент рыбак понял: одному такого монстра не вытащить. Пришлось срочно звонить товарищу.

Когда помощь приехала, бороться продолжили уже вдвоем. По словам Павла, руки к тому моменту буквально «забились», но сдаваться он не собирался.

В итоге спустя больше часа речного гиганта все же удалось вытащить на берег. Сом оказался около 2 м в длину и потянул на 30 кг.

Для Павла это стал личный рекорд при ловле с берега на спиннинг. Он признался, что после такой битвы был буквально без сил, но полученные эмоции того точно стоили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com