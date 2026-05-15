В Минске демонтируют таксофоны
- 15.05.2026, 17:38
В Минске приступили к активному демонтажу таксофонов. Ранее их отключили от сети, а теперь начался физический демонтаж, пишет Blizko.by.
Таксофоны уже сняли и спилили в переходах станций метро «Петровщина», «Восток» и «Площадь Ленина».
Вот на «Петровщине». Было — стало:
Вот так стало в переходе станции «Восток».
А вот это на станции «Площадь Ленина» при выходе к вокзалу (то есть, еще внутри стеклянных дверей метро).
На самом вокзале, на 1-м этаже, все 7 таксофонов еще висят на своих местах, но с апреля не работают.
Ранее были демонтированы уличные таксофоны на перекрестке проспектов Независимости и Машерова.
Таксофоны, которые просуществовали в Минске более 90 лет, все же завершают свою историю. Скоро их можно будет увидеть только в Музее связи «Белтелеком».