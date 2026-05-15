Россияне стали переселяться в гаражи 7 15.05.2026, 18:13

Из-за высокой стоимости квартир.

На фоне роста цен на недвижимость в России увеличивается число предложений о продаже и аренде гаражей, приспособленных для проживания, говорят в Российской гильдии риэлторов, пишет The Moscow Times. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев подтвердил, что такие предложения все чаще появляются на рынке. «Это серый рынок. Потому что, не дай бог, человек в этом гараже сгорит, собственник сядет в тюрьму. По факту эти помещения не приспособлены для проживания, и естественно, это может происходить только без каких-то внятных законных договорных отношений», — пояснил эксперт.

На популярных онлайн-платформах можно найти сотни подобных объектов для покупки и аренды. Наибольшее число таких предложений приходится на Краснодарский край и Подмосковье. Так, в Адлере двухэтажный гараж площадью 100 кв. м предлагают арендовать за 40 тыс. рублей в месяц. В описании указаны кухня с газовой плитой, стиральная машина, бойлер, кондиционер, теплый пол и шкаф-купе.

Подобные предложения появляются и в Москве. В центре столицы за 8,2 млн рублей можно приобрести гаражный объект, переоборудованный под апартаменты: две спальни, современная отделка и даже собственная сауна. Есть и более бюджетные варианты на окраинах за 3–4 млн рублей.

По словам Апрелева, наиболее ликвидны гаражи рядом с железнодорожными платформами: нередко это уже двухэтажные строения с водой и минимальными удобствами, где люди живут месяцами, хотя юридически такие помещения по-прежнему остаются гаражами. Эксперт отмечает, что это самый дешевый сегмент рынка, конкурирующий с дачами и апартаментами, не имеющими статуса жилых помещений.

Риелтор Алла Георгиева напомнила, что по закону использовать гараж как жилье нельзя, поскольку он не соответствует установленным нормам. Она предупредила, что за использование гаража не по назначению владельцу может грозить штраф в размере 0,5–1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей. В некоторых случаях строение могут снести или даже изъять. «Проживать в гараже нельзя, прописаться нельзя, к поликлинике прикрепиться по этому адресу невозможно», — подчеркнула она.

Для многих это становится единственным шансом обзавестись собственным жильем в Москве, поскольку цена такого помещения значительно ниже стоимости обычной квартиры. В 2025 году рост цен на первичное жилье в границах «старой» Москвы оказался рекордным за последние пять лет, говорится в сообщении компании «Метриум» . Годовой прирост составил 29% — это максимальное значение за весь анализируемый период. В абсолютных цифрах средняя стоимость квадратного метра в «старой» Москве за год увеличилась с 619 тыс. до 800 тыс. рублей. В 2021 году стоимость жилья в среднем выросла на 21%, в 2022-м — на 5%, в 2023-м — на 15%, а в 2024-м — на 17%.

Стоимость жилья продолжает увеличиваться. В прошлом месяце средняя цена квадратного метра по российским городам выросла на 0,8% — до 131 451 рубля. Наиболее заметный рост зафиксирован в Московской области (+3,5%, до 162 374 руб./кв. м). В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 1,9%, до 426 858 руб./кв. м, а в Санкт-Петербурге — на 1,5%, до 257 084 руб./кв. м.

