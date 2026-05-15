Дрон ВСУ уничтожил грузовик «Урал», набитый российскими оккупантами 1 15.05.2026, 17:57

Видеофакт.

Украинские операторы беспилотников продолжают демонстрировать впечатляющую эффективность, превращая один сброс боеприпасов в масштабные потери для врага. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликованы кадры уничтожения вражеского грузовика «Урал», который был доверху заполнен личным составом захватчиков.

Аэроразведка обнаружила транспортное средство во время переброски пехоты на один из участков фронта. Оператор дрона выбрал идеальный момент для атаки, когда грузовик был максимально уязвим. В результате взрыва 4 оккупанта ликвидированы на месте, еще 14 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Грузовик «Урал» полностью выведен из строя и загорелся.

