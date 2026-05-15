15 мая 2026, пятница, 19:38
Ученые определили новый вид гигантского динозавра

  • 15.05.2026, 18:21
Его нашли в Таиланде.

Нагатитан, самый крупный динозавр, когда-либо обнаруженный в Юго-Восточной Азии, весил 27 тонн — столько же, сколько девять взрослых азиатских слонов — и достигал 27 метров в длину, то есть был больше диплодока. Как и этот динозавр, он принадлежал к семейству зауроподов — длинношеих травоядных, сообщает BBC.

Группа исследователей из Великобритании и Таиланда идентифицировала новый вид благодаря окаменевшим костям, найденным десять лет назад рядом с прудом на северо-востоке Таиланда.

Полное название динозавра — Nagatitan chaiyaphumensis. «Нага» - это змея из фольклора Юго-Восточной Азии, «титан» — напоминание о греческой мифологии, а chaiyaphumensis означает «из Чайяпхума», провинции Таиланда, где были обнаружены окаменелости.

Нагатитан жил от 100 до 120 миллионов лет назад — примерно на 40 миллионов лет раньше тираннозавра — и примерно превосходил его по размерам в два раза.

Титивут Сетапаничсакул, тайский аспирант Университетского колледжа Лондона, был ведущим автором исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Он сказал, что исследователи назвали нагатитана «последним титаном» Таиланда, потому что окаменелости были найдены в самой молодой горной породе страны, содержащей останки динозавров.

«В более молодых породах, образовавшихся к концу эпохи динозавров, вряд ли можно найти останки динозавров, потому что к тому времени этот регион превратился в мелководное море. Поэтому это может быть последний или самый недавний крупный зауропод, которого мы найдем в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Сетапаничсакул признается, что с детства обожал динозавров, а его исследование позволило ему исполнить детскую мечту - дать имя новому динозавру.

Нагатитан стал 14-м динозавром, найденным в Таиланде. Палеонтолог Сита Маниткун из Университета Махасаракам заявила, что в стране большое разнообразие ископаемых останков динозавров и, возможно, Таиланд входит в тройку азиатских стран по количеству останков древних ящеров.

Нагатитан обитал на Земле в то время, когда уровень углекислого газа в атмосфере повышался вместе с общей температурой на планете.

Соавтор исследования, профессор Пол Апчерч из Университетского колледжа Лондона, сказал, что семейство зауроподов к этому времени стало довольно крупным. По его словам, зауроподы смогли справиться с более высокими температурами, так как большие тела сохраняют тепло и их труднее охладить.

Он заявил информационному агентству Reuters, что «вероятно, высокие температуры повлияли на растительный корм, важный для зауроподов, крупнеших травоядных животных».

