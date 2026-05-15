Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти 15.05.2026, 19:17

В РФ сложились «три большие корпорации».

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил о том, что сейчас в РФ есть признаки довольно острых элитных конфликтов.

«Они являются результатом того, что Путин не знает ответа на той развилке, на которой находится, и не дает ясно понять, что он собирается делать», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт отмечает, что не видно народного протеста, однако виден элитный конфликт вокруг блокировок.

«Он проявился очень явно. Наталья Касперская, которая много лет оставалась лидером всей ФСБшно-индустриальной группы, обеспечивающей кибербезопасность, публично выступает против второй службы ФСБ. Такого просто никогда не было. Невозможно было представить, что кто-то публично пойдет на такой конфликт», — указал он.

Собеседник отмечает, что на сегодня в РФ сложились «три большие корпорации», между которыми происходят конфликты.

«Это все хорошо знают и много раз обсуждали. Первая — „погоны“, то есть разнообразные силовики. Вторая — полчище гражданских администраторов. Третья — то, что раньше называли олигархами, а сейчас уже так не называют, но речь идет о бизнес-среде. Все три среды располагают ресурсами. Именно поэтому сейчас они находятся в остром конфликте. Раньше подобные конфликты Путин микшировал. Он действительно занимал позицию так называемого гаранта — человека, который находится над схваткой и урегулирует интересы. Но война изменила ситуацию, потому что внутри элит возникла новая реальность. Сейчас эти элиты находятся в ситуации, когда каждая из больших групп должна ответить на вопрос: что с ними будет после окончания активной фазы войны? Это непростой вопрос. И те, и другие понимают, что за четыре года войны они адаптировались к чрезвычайной ситуации», — напомнил он.

Аналитик добавил, что рано или поздно в РФ встанет вопрос о том, кто отвечает за последствия неудачной войны.

«В этом сложность конструкции. Мы все правильно говорим, что Путин никогда не закончит войну. Почему он ее не закончит? Потому что надо будет ответить, почему она настолько неудачно завершилась. Для такой большой страны, с такой большой претензией, если все время говорить, что „мы самые великие в мире, нас все уважают, все боятся, на планете есть только три страны — США, Китай и Россия“, как постоянно пишут кремлевские политологи, тогда придется отвечать перед всем правящим и активным классом: гражданскими администраторами, силовиками и предпринимателями», — резюмировал Морозов.

