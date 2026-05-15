Украинские дроны разбомбили военный аэродром в Ейске 5 15.05.2026, 10:42

4,268

Небо над городом затянуто дымом.

Мощные взрывы раздавались ночью в Ейске Краснодарского края. В районе военного аэродрома поднимается дым. Удары по нему были нанесены украинскими беспилотниками.

На местном аэродроме дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. По данным экспертов, там также находится уникальный наземный испытательный тренировочный комплекс – авиатехническая система, имитирующая палубу авианосца. Его используют для тренировок взлета и посадки палубной авиации.

Беспилотники уже прилетали на этот аэродром, в частности, там были взрывы в марте 2026 года.

