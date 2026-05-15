Беларусь заняла второе место в командном зачете чемпионата Европы по тхэквондо 1 15.05.2026, 10:43

Команда завоевала четыре медали, включая три золотые.

В четверг в Мюнхене завершился чемпионат Европы по тхэквондо. Белорусские спортсмены показали отличный результат: завоевали 4 медали — три из них золотые, пишет Onlíner.

Лидерами в континентальном первенстве стали Георгий Гурциев (весовая категория до 58 кг), Роман Туравинов (до 80 кг) и Юлия Витко (57 кг). С бронзовой медалью домой вернется Артем Плонис, занявший третье место в весовой категории до 87 кг.

В итоге в общекомандном зачете Беларусь с четырьмя медалями заняла второе место. На первом с восемью наградами (3 золота, 3 серебра, 2 бронзы) оказалась Турция, на третьем — Венгрия. Представители этой страны завоевали 5 медалей: 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы.

Всего в Мюнхене Беларусь представили 12 спортсменов.

