Кястутис Будрис: Обсуждать отмену против Лукашенко нет смысла

Кястутис Будрис: Обсуждать отмену против Лукашенко нет смысла1
- 15.05.2026, 10:20
Литва придерживается общей позиции ЕС.
Соединенные Штаты Америки усилили давление на Литву с требованием возобновить транзит беларуских удобрений. Как пишет Delfi.lt, об этом в четверг сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя слухи, которые появились в местной прессе накануне.
«Могу сказать, что да, по этой теме со стороны США наблюдается дополнительная активность», – сказал министр.
Несмотря на американское давление, Вильнюс не собирается изменять свою позицию. Министр подчеркнул, что Литва придерживается общей позиции ЕС – санкции против Беларуси продлены до февраля 2027 года, и обсуждать их отмену пока нет смысла.