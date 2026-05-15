15 мая 2026, пятница, 12:03
Кястутис Будрис: Обсуждать отмену против Лукашенко нет смысла

1
  • 15.05.2026, 10:20
Кястутис Будрис

Литва придерживается общей позиции ЕС.

Соединенные Штаты Америки усилили давление на Литву с требованием возобновить транзит беларуских удобрений. Как пишет Delfi.lt, об этом в четверг сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя слухи, которые появились в местной прессе накануне.

«Могу сказать, что да, по этой теме со стороны США наблюдается дополнительная активность», – сказал министр.

Несмотря на американское давление, Вильнюс не собирается изменять свою позицию. Министр подчеркнул, что Литва придерживается общей позиции ЕС – санкции против Беларуси продлены до февраля 2027 года, и обсуждать их отмену пока нет смысла.

