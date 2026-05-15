Белорусы стали чаще ввозить подержанные автомобили из-за границы 15.05.2026, 10:21

Какие авто чаще всего выбирают?

За первые четыре месяца 2026 года физические лица самостоятельно импортировали и поставили на учет 38 тысяч легковых машин – почти в два раза больше, чем за тот же период продали официальные дилеры и другие юрлица. Такие данные привели эксперты компании «БАА-Консалт».

По данным аналитиков, официальные продавцы за январь–апрель реализовали на внутреннем рынке около 20 тысяч автомобилей. На этом фоне специалисты говорят о продолжающемся росте рынка подержанных машин.

Средний возраст ввезенных автомобилей составил чуть более шести лет.

При этом беларусы все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. По подсчетам аналитиков, машин сегмента SUV ввезли примерно в два раза больше, чем классических легковых автомобилей – седанов, универсалов и хетчбэков.

Самым популярным сегментом стали компактные кроссоверы SUV-C – на них пришлось 28 % всего импорта. Еще 17 % составили среднеразмерные кроссоверы SUV-D. На автомобили C-класса пришлось 12 % рынка.

Самой популярной моделью среди ввезенных машин стал американский кроссовер Chevrolet Equinox – за четыре месяца беларусы поставили на учет около 2,4 тысячи таких автомобилей. На втором месте оказался GMC Terrain – около тысячи машин. Столько же ввезли Peugeot 5008. Среди классических легковых автомобилей лидером стал Renault Megane – в страну ввезли около 840 таких машин.

Беларусы также остаются довольно консервативными в выборе цвета автомобилей. Серыми оказались 33 % ввезенных машин, черными – 26 %, белыми – 19 %. В сумме на эти три цвета пришлось почти 80 % всего импорта.

По данным аналитиков, импорт автомобилей старше пяти лет в 2026 году вырос примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом. В «БАА-Консалт» считают, что основу рынка сейчас формируют именно подержанные автомобили среднего возраста, которые граждане самостоятельно покупают за границей.

