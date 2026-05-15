Командующий ВС Германии о войне между Россией и НАТО: Все указывает на одну дату 3 15.05.2026, 10:17

Карстен Бройер

Какую?

Россия может получить возможность напасть на страны НАТО уже в ближайшие годы. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в совместном с британским коллегой Ричардом Найтоном интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос, способен ли российский диктатор Владимир Путин напасть на НАТО, Бройер отметил, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО, однако это может произойти даже раньше.

«Различные показатели - вооружение, увеличение численности личного состава, экономические и политические изменения - указывают на одну дату: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да.

Именно поэтому нам нужны, во-первых, готовность к немедленному вступлению в бой; во-вторых, усиление боеспособности к 2029 году; и, в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году и в дальнейшем. Новая военная стратегия и профиль боеспособности определяют путь вперед», – добавил командующий.

Найтон также подчеркнул, что РФ может напасть на одну из стран НАТО, однако точную дату предсказать трудно.

«Но тенденция очевидна: угроза усиливается. Россия ведет боевые действия в Украине, делает выводы из этого опыта и разрабатывает новые технологии. А Путин продемонстрировал свою готовность нападать на суверенные государства. Чем ближе к российской границе, тем сильнее это ощущается», – отметил Нейтон.

Председатель Военного комитета НАТО (2021–2025), член Совета безопасности Киевского форума по безопасности адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что без поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну против Украины в нынешнем масштабе. И если решение о нападении на НАТО и будет принято, оно поступит из Пекина, Москва не способна самостоятельно принимать такие решения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com