Лаптев догнал Яромко в списке лучших бомбардиров в истории Чемпионата Беларуси
- 15.05.2026, 9:50
Нападающий «Гомеля» Денис Лаптев отметился забитым мячом в матче 8-го тура высшей лиги против «Барановичей» (2:3).
Этот гол позволил 34-летнему Лаптеву достичь отметки в 98 забитых мячей в рамках высшего дивизиона чемпионата Беларуси, пишет «Трибуна».
Благодаря этому взятию ворот Лаптев сравнялся по количеству голов с белорусским тренером Сергеем Яромко. Теперь они имеют одинаковые показатели в списке лучших бомбардиров турнира.
Форварду «Гомеля» осталось отличиться всего дважды, чтобы достичь рубежа в 100 голов и догнать идущего впереди Владимира Хващинского.
Лидером рейтинга лучших бомбардиров чемпионата страны остается Роман Василюк, на счету которого 218 точных ударов.
1. Роман Василюк – 218 голов (в 471 матче)
2. Валерий Стрипейкис – 174 (378)
3. Виталий Родионов – 145 (368)
4. Максим Скавыш – 134 (391)
5. Павел Савицкий – 132 (390)
6. Геннадий Близнюк – 129 (396)
7. Михаил Гордейчук – 121 (367)
8. Егор Зубович – 108 (424)
9. Николай Януш – 107 (307)
10. Владимир Хващинский – 100 (378)
11. Денис Лаптев – 98 (273)
11. Сергей Яромко – 98 (185)