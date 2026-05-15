15 мая 2026, пятница, 10:08
  • 15.05.2026, 9:50
Лаптев догнал Яромко в списке лучших бомбардиров в истории Чемпионата Беларуси
Денис Лаптев

Нападающий «Гомеля» Денис Лаптев отметился забитым мячом в матче 8-го тура высшей лиги против «Барановичей» (2:3).

Этот гол позволил 34-летнему Лаптеву достичь отметки в 98 забитых мячей в рамках высшего дивизиона чемпионата Беларуси, пишет «Трибуна».

Благодаря этому взятию ворот Лаптев сравнялся по количеству голов с белорусским тренером Сергеем Яромко. Теперь они имеют одинаковые показатели в списке лучших бомбардиров турнира.

Форварду «Гомеля» осталось отличиться всего дважды, чтобы достичь рубежа в 100 голов и догнать идущего впереди Владимира Хващинского.

Лидером рейтинга лучших бомбардиров чемпионата страны остается Роман Василюк, на счету которого 218 точных ударов.

1. Роман Василюк – 218 голов (в 471 матче)

2. Валерий Стрипейкис – 174 (378)

3. Виталий Родионов – 145 (368)

4. Максим Скавыш – 134 (391)

5. Павел Савицкий – 132 (390)

6. Геннадий Близнюк – 129 (396)

7. Михаил Гордейчук – 121 (367)

8. Егор Зубович – 108 (424)

9. Николай Януш – 107 (307)

10. Владимир Хващинский – 100 (378)

11. Денис Лаптев – 98 (273)

11. Сергей Яромко – 98 (185)

