Ученые разгадали многовековой секрет контрабандистов виски 3 15.05.2026, 10:59

Археологи обнаружили крайне редкую находку.

Группа шотландских археологов нашла в заповеднике Бен-Лоуэрс медный фрагмент перегонного аппарата, который когда-то использовали для незаконной перегонки виски.

Эта находка является доказательством того, что каменная конструкция, обнаруженная в этом районе, использовалась как подпольное убежище для производства алкогольного напитка, сообщает издание The Herald.

Найденный предмет представляет собой коническое ожерелье из медного сплава - соединительную деталь между рычагом и головкой перегонного аппарата. Эта интерпретация подтверждается иллюстрацией из гэльского словаря начала XX века, где представлены и названы компоненты традиционного перегонного

Раскопки также выявили другие хорошо сохранившиеся артефакты, подтверждающие использование конструкции для незаконной перегонки. К ним относятся хорошо построенный очаг, явные следы горения, закрытая камнем дренажная система, проходившая под полом, и деревянный столб, использовавшийся для поддержки крыши. Археологи из Национального фонда Шотландии считают, что это сооружение было погребено под завалами после обрушения стен.

В Бен-Лоуэрс есть пять подобных сооружений, использовавшихся для незаконного производства виски, но обнаружение подлинного компонента перегонного аппарата является уникальным для этого места.

В XVIII веке производство виски, которое веками практиковалось в Шотландии, было объявлено незаконным. Чтобы избежать проблем, производители напитка перенесли предприятия в отдаленные районы.

По словам археолога Дерека Александра из Национального фонда Шотландии, место было выбрано стратегически, чтобы быть хорошо замаскированным. Убежище располагалось в узкой долине рядом с ручьем.

Археолог отметил, что незаконные производители виски хорошо умели прятаться, и возможно, что их сооружение так и не было найдено властями.

При этом ученый добавил, что обнаружение соединительного элемента указывает на то, что владельцы демонтировали установку в спешке и скрылись, забыв этот компонент. Поскольку нелегальные производители алкогольных напитков старались не оставлять за собой следов, такая находка считается крайне редкой и ценной.

