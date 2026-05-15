Президент Финляндии: У Украины все козыри на руках 15.05.2026, 19:51

Ход войны меняется.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сумела перехватить инициативу в войне с Россией, а потому любые переговоры с Москвой должны проходить с позиции силы. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу 15min.

По словам финского лидера, первый год после полномасштабного вторжения стал для Украины борьбой за выживание, последующие четыре года были временем стойкости, а сейчас ситуация меняется в пользу Киева.

«Теперь все сводится к математике. Украина лидирует. С декабря она ежемесячно уничтожает или ранит от 30 до 35 тысяч российских военных. Сейчас Киев запускает по территории России больше беспилотников и ракет, чем Москва способна отразить. Впервые за всю войну в апреле Украина вернула больше территорий, чем Россия смогла захватить. Если использовать старую поговорку, все козыри сейчас на руках у Украины. Это дает ей серьезные рычаги влияния. Поэтому переговоры должны вестись с позиции силы», — подчеркнул Стубб.

Он также отметил, что Россия терпит поражение не только на поле боя, но и в стратегическом измерении.

В качестве примера президент Финляндии напомнил, что Советский Союз во время Второй мировой войны за четыре года продвинулся примерно на 1600 километров, тогда как российская армия за четыре года войны против Украины смогла продвинуться лишь на 60 километров.

Кроме того, по словам Стубба, Кремль столкнулся с серьезными геополитическими последствиями: Украина окончательно укрепилась как европейское государство, а НАТО расширилось за счет вступления Финляндии и Швеции, что стало стратегическим поражением Москвы.

