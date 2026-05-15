Ученые доказали пользу ежедневного приема поливитаминов 2 15.05.2026, 20:13

Они помогут сохранить молодость.

Крупное клиническое исследование COSMOS, проведенное специалистами Массачусетской общей больницы Бригхем, продемонстрировало положительное влияние поливитаминов на организм пожилых людей.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление мультивитаминных комплексов помогает замедлить темпы биологического старения. Наиболее заметный эффект зафиксировали у участников, чей организм в начале эксперимента старел быстрее, чем ожидалось.

Результаты работы опубликовал научный журнал Nature Medicine.

Для оценки процессов старения авторы исследования использовали так называемые «эпигенетические часы». Эта методика базируется на анализе крови и позволяет отслеживать мелкие химические изменения в ДНК (метилирование), которые отражают реальное состояние организма на клеточном уровне, независимо от паспортного возраста.

В рамках проекта специалисты изучили биомаркеры 958 здоровых добровольцев, средний хронологический возраст которых составлял 70 лет.

Участников случайным образом разделили на группы, часть из которых получала плацебо, а часть — настоящие мультивитамины. Через два года регулярного приема показатели всех пяти использованных эпигенетических часов продемонстрировали замедление старения. В среднем за двухлетний период эксперимента биологический возраст тех, кто пил витамины, уменьшился примерно на четыре месяца по сравнению с группой плацебо.

Ведущий автор исследования Говард Сессо отметил, что это открывает путь к доступным методам улучшения качества жизни пожилых людей. Сейчас команда планирует выяснить, сохраняется ли этот эффект в долгосрочной перспективе.

