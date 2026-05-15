Минчане изменили хрущевку до неузнаваемости 15.05.2026, 20:01

Иллюстрационное фото

Как «пересобрать» двушку на 42 «квадрата».

Ремонт в старом доме — это всегда история с непредсказуемым финалом: никогда не знаешь, какой «сюрприз» обнаружится под слоем штукатурки и в каком состоянии окажутся коммуникации. Однако эта двушка на Калинина стала отличным примером того, как за разумные деньги можно полностью перекроить хрущевку, превратив 42 «квадрата» в комфортное жилье для трех взрослых и ребенка. Благодаря грамотной перепланировке и чутью дизайнера Ирины Первушиной здесь удалось создать стильный интерьер, который не просто красив на картинке, но еще и функционален, пишет onliner.by.

Перед нами — типичная минская хрущевка на улице Калинина, пережившая все прелести и горести капремонта. Примечательно, что обновление фасадов и коммуникаций в подъезде шло параллельно с переменами внутри самой квартиры.

До начала работ интерьер представлял собой классический пример «евроремонта»: глянцевые натяжные потолки, массивные двери и типичная для той эпохи мебель. Все это будто загромождало пространство и делало его визуально меньше. А ведь квартира и без того была небольшой — всего лишь 42 «квадрата».

— Изначальная планировка была довольно характерной для хрущевок: маленькие изолированные помещения, тесная кухня, неудобный крошечный санузел и ограниченное количество мест хранения. Квартира не была рассчитана для жизни молодой семьи. К слову, для моих заказчиков это первый совместный дом, — рассказывает дизайнер Ирина Первушина.

Супруги приобрели квартиру пять лет назад, но решили отложить ремонт. Затем у них родился ребенок, потом к ним переехал брат-студент, которому не досталось общежитие.

— Двушка не была спроектирована для такого количества людей, и каждому члену семьи приходилось искать свое место. Брат ночевал на диване в гостиной, молодые родители с ребенком занимали комнату, которая не была ни полноценной спальней, ни детской. Обеденным столом стала оставшаяся от предыдущих хозяев барная стойка, за которой можно было есть по очереди. Проблемы с местами для хранения, неудобная ванная с протекающей душевой кабиной, лоток кошки, стоящий прямо в прихожей, — все это явно нуждалось в переосмыслении.

Список требований к новой планировке был довольно обширным и включал отдельную детскую с перспективой расширения в комнату для двоих детей, спальное место для родителей, гостиную с раскладным диваном и ТВ-зоной и полноценную кухню, где нашлось бы место не только для обеденного стола, но и для посудомоечной машины. Кроме того, заказчице, которая часто работает из дома, требовалось отдельное рабочее место, а всей семье — достаточное количество систем хранения и санузел с ванной.

— Заказчики хотели уютный интерьер в спокойной цветовой гамме, разбавленной яркими акцентами. При этом бюджет был ограничен, и вся сложность заключалась в том, что в старом жилом фонде невозможно заранее просчитать расходы на ремонтные работы. Они требуют большей гибкости, чем при проектировании новостроек. Почти всегда появляются какие-то технические нюансы и ограничения. К примеру, мы вынуждены были ждать замену полотенцесушителя и его проверку технадзором и только после этого смогли продолжить сантехнические работы.

Главная изюминка проекта — это новая планировка. Она закрывает 100% запросов конкретной семьи. В квартире удалось организовать скрытую спальню для родителей.

— Да, это не полноценная комната, а компактная ниша без окна. Решение вынужденное, но для взрослых это хоть какое-то личное пространство, которого раньше просто не было. Заказчица, большая поклонница Гарри Поттера, при первом взгляде на эту нишу даже сравнила ее со своим «чуланом под лестницей».

Вопрос вентиляции решен максимально просто. Установка сложной приточно-вытяжной системы была невозможна как по финансовым, так и по техническим причинам. От варианта с фрамугой в стене между спальней и детской владельцы тоже отказались. Сейчас воздухообмен идет через открытые двери в гостиной. Это осознанный компромисс, на который семья пошла добровольно. По словам Ирины, за год жизни в квартире никто о принятом решении не пожалел: приватная зона оказалась важнее наличия окна.

Детскую комнату дизайнер проектировала «на вырост», предусмотрев возможность быстрой адаптации пространства. Сейчас у окна организована одна рабочая зона, но планировка позволяет легко добавить второе место у соседнего окна, когда возникнет необходимость. Для хранения организована система встроенных шкафов, а кровать выбрана с дополнительным выкатным модулем — это удобно и для гостей, и на случай появления второго ребенка.

— Чтобы вписать родительскую спальню-нишу шириной 160 см, пришлось сместить стену бывшей кладовой. Благодаря этому в детской образовалась глубокая ниша в одной плоскости с окном. В нее я встроила шкаф, который буквально «растворился» в стене.

Перепланировка позволила полностью пересмотреть логику кухни и гостиной. Вход на кухню перенесли, благодаря чему в коридоре освободилось место под шкаф со стиральной машиной, а на смежной стене удалось организовать полноценную ТВ-зону. Кроме того, за счет небольшого выступа новой перегородки в интерьер аккуратно вписали крупный холодильник, который уже был у хозяев.

— Чтобы не затягивать ремонт процессом переоформления документов на электроплиту, газовую варочную панель оставили. Согласно нормам, помещение с газовым оборудованием должно быть отделено дверью, поэтому между кухней и гостиной появилась стеклянная перегородка в белой раме. Это же решение я применила и для спальни. Выбор базового цвета рамы помог сэкономить значительную сумму, сохранив при этом ощущение света и воздуха. Газовый счетчик спрятала в верхнем модуле кухни, а черный гибкий шланг решила оставить на виду. Я противник лишнего декора вроде «маскировочных» полочек — здесь было важнее сохранить чистоту линий и полноценную рабочую поверхность.

Сама кухня стала визуальным центром квартиры. Идея цветового сочетания родилась из любви заказчицы к кулинарии и картины с изображением рассвета, которая ей очень нравится. Утром помещение заливает теплым светом, и это ощущение хотелось продлить на весь день. Кухня изготовлена на заказ, что позволило рационально использовать каждый сантиметр: здесь разместились посудомоечная машина, духовой шкаф и встроенная вытяжка.

— Для хранения задействовали все уровни: в антресолях над холодильником прячутся крупные гаджеты, которыми пользуются редко, в угловом верхнем модуле — сыпучие продукты, а нижние секции для удобства выполнены в виде выдвижных ящиков. Чтобы уложиться в бюджет и не потерять в эстетике, материалы я комбинировала: верхние фасады сделала из крашеного МДФ в тон стен, а нижние — из ЛДСП с текстурой дерева. Столешницу выбрала из постформинга, дополнив рабочую зону испанской керамической плиткой.

Санузел в хрущевке претерпел полную трансформацию. Перенос входа позволил разместить там подвесной унитаз, полноценную ванну и умывальник. Зона с раковиной оказалась самой сложной технически: счет шел на миллиметры, поэтому раковину пришлось заказывать по индивидуальным размерам.

— В отделке ставку я сделала на чистоту и свежесть, но с добавлением теплых акцентов. Выбрала сочетание мягкого голубого оттенка плитки, крупного терраццо и терракотовых деталей. Чтобы визуально связать интерьер, ту же голубую плитку продлила из санузла в прихожую — так удалось эстетично выделить «грязную зону» у входа и объединить два пространства в общую логическую цепочку.

Особенно дизайнер гордится организацией систем хранения: на 42 «квадратах» удалось разместить все вещи семьи, не перегрузив интерьер. Вся мебель изготавливалась на заказ из ЛДСП по авторским чертежам, а расчеты велись буквально под конкретные предметы. Заказчица заранее провела ревизию вещей, поэтому дизайнеры точно знали габариты всего — от коллекции книг до бытовой химии.

В спальне установили вместительный шкаф и кровать-подиум с подъемным механизмом для сезонных вещей, а в детской организовали систему стеллажей. Даже балкон превратили в функциональную зону, разместив там глубокий шкаф для санок и консервации вместе с мягким сиденьем-сундуком.

В основу визуальной концепции легла современная эклектика с элементами мягкого минимализма. Ирина отказалась от идеи «стерильного бежевого интерьера» в пользу пространства с характером и личной историей. Базой послужили спокойные сливочные тона и натуральные древесные текстуры, которые она дополнила сложными акцентами: терракотовым и голубым.

— Стилистика здесь строится не на дорогих материалах, а на грамотной работе с цветом и светом. Интерьер получился живым и эмоциональным, но без избыточного декора. Такое сочетание фактур и оттенков позволило создать уютную атмосферу для отдыха, где яркость деталей не перегружает общую картину, а лишь подчеркивает индивидуальность семьи.

Отделка в этом проекте простая по материалам, но сфокусированная на деталях и визуальном единстве. Чтобы «спрятать» обилие встроенной мебели в прихожей и спальне, шкафы решили выкрасить в тон стен. А чтобы сэкономить, дизайнер пошла на хитрость: сначала выбрала подходящий оттенок ЛДСП и уже под него подбирала краску, а не наоборот. Основной сливочный цвет «заливает» кухню, гостиную и прихожую, создавая цельную и мягкую базу во всей квартире.

Ну а главной изюминкой интерьера стала ручная роспись в спальне, которую выполнила художница Екатерина Осипова. Это не просто декор, а личная история семьи, своего рода скрытая «карта желаний» с природными мотивами. Ощущение покоя дополняют терракотовые плетеные светильники ручной работы, создающие игру света, похожую на закат. В детской тоже не обошлись без акцентов: там на стене появились бесшовные обои. Рисунок ребенок выбирал сам — это помогло ему сразу почувствовать пространство своим и с нетерпением ждать переезда.

Полная реализация проекта — от сноса стен до расстановки декора — заняла 21 месяц. Грязные работы были завершены за 3,5 месяца, после чего заказчики заехали, что называется, «на матрас» и дальше потихоньку доделывали ремонт. Его полная стоимость составила около $45 000 по курсу.

