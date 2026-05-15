«Ситуация очень простая» 15.05.2026, 18:44

Сколько должны зарабатывать белорусы?

Белорусы достаточно много работают — почти 1,9 тысячи часов в год. Если посмотреть на мировые рейтинги, то в топе по количеству рабочего времени — Судан, Иордания, африканские страны. В то время как меньше всего работают норвежцы, финны и нидерландцы.

Лукашенко же призывает белорусов работать еще больше. Почему эта формула не работает? Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным и профсоюзным лидером Геннадием Федыничем:

— Вы понимаете, ситуация очень простая. Проблемы всегда очень просто переложить на людей труда. Надо смотреть, какие виды технологий сегодня развиты в Беларуси, в том числе на промышленных предприятиях. Самое главное — какая мотивация к труду.

В Беларуси, по сравнению с Европой, она совсем нулевая. Заработной платы людям хватает только на то, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты. И вот в чем кроется самый секрет: чтобы человек хотел работать, у него должна быть мотивация. А сейчас он идет на работу без всякого желания, потому что нет достойной мотивации к труду, нет достойной оплаты труда.

Несомненно, на каждом предприятии в Беларуси есть такие структуры, которые сегодня только дают накладные расходы, но не участвуют непосредственно в самом производстве. Конечно, нужно пересматривать эту ситуацию.

Но я еще раз скажу: если будет мотивация к труду и человек будет зарабатывать хотя бы 2–2,5 тысячи в переводе на доллары, тогда и мотивация будет другая. Будет и повышение профессионализма, и желание прийти на работу, отработать свое положенное время и знать, что ты сегодня нужен предприятию, а предприятие нужно тебе.

Лукашенко потому так брезгливо относится к белорусам, потому что ВВП падает, а не растет в Беларуси. Тут нечего с больной головы на здоровую перекладывать — нужно действительно сделать анализ того, что происходит в республике и почему сегодня такая низкая оплата труда у наших людей. Вот с этого надо начинать.

Когда это будет начато и завершено, тогда можно будет сказать людям, если они не будут выполнять свою работу: вы плохо работаете, мы, власть, сделали все для вас, а вы не работаете так, как действительно необходимо.

Но я скажу: я не уверен, что власть, которая сегодня существует в Беларуси, в состоянии это сделать. Людей, по мнению власти, нужно держать в ежовых рукавицах, чтобы они думали только о том, как дожить от зарплаты до зарплаты, и больше ни о чем.

