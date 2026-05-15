Мерц впервые за долгое время позвонил Трампу 15.05.2026, 18:35

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии назвал разговор хорошим.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после нескольких недель напряженности, вызванной его критикой американской политики на Ближнем Востоке, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О беседе, состоявшейся в пятницу, 15 мая, глава немецкого правительства сообщил в социальной сети X.

На момент звонка Трамп находился на борту самолета, возвращаясь из визита в Китай. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, войну в Украине, а также вопросы, связанные с НАТО, пишет «Немецкая волна».

По словам Мерца, позиции Берлина и Вашингтона совпадают: Иран должен вернуться за стол переговоров, Ормузский пролив необходимо разблокировать, а Тегеран не должен получить ядерное оружие. «Мы едины», — подчеркнул канцлер.

Напряженность между союзниками обострилась в конце апреля, когда Мерц раскритиковал действия США, заявив об отсутствии «очевидной стратегии» и обвинив Вашингтон в том, что на переговорах с Тегераном американская сторона «унижает целую нацию». Трамп тогда резко ответил, заявив, что канцлер «не понимает, о чем говорит», а также намекнул на недостаточную поддержку со стороны Германии и других партнеров по НАТО. В начале мая американский лидер объявил о выводе нескольких тысяч военнослужащих США из Германии.

15 мая Трамп завершил свой визит в Китай. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность содействовать открытию Ормузского пролива, который фактически оказался заблокирован Ираном. Кроме того, Пекин пообещал не оказывать Тегерану военной поддержки.

В Берлине телефонный разговор восприняли как сигнал к нормализации отношений и подтверждение того, что Вашингтон не намерен доводить разногласия до серьезного конфликта, сохраняя заинтересованность в конструктивном сотрудничестве с Германией.

