Си Цзиньпин преждевременно сравнил США со Спартой 15.05.2026, 17:43

Лидеру КНР стоило подумать дважды.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин неожиданно заговорил о Древней Греции. Китайский лидер напомнил о «ловушке Фукидида» — теории, согласно которой война становится почти неизбежной, когда растущая держава бросает вызов действующему мировому лидеру, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В этой исторической аналогии Китай явно отводит себе роль Афин — новой силы, меняющей мировой баланс. США же в логике Пекина выглядят как Спарта — сверхдержава, опасающаяся потери влияния.

Но проблема в том, что Китай пока слишком рано записывает Америку в «угасающие империи».

За годы правления Си страна действительно превратилась в технологического гиганта. Пекин активно развивает искусственный интеллект, производство электромобилей, военную промышленность и космические программы. Китайские компании все увереннее конкурируют с Западом, а армия получает все больше финансирования.

Однако за этим фасадом скрываются серьезные проблемы. Китайская экономика переживает крупнейший кризис со времен реформ. Обвал рынка недвижимости уничтожил триллионы долларов, оставил миллионы людей без работы и подорвал доверие населения. Во многих промышленных городах фабрики простаивают, а молодежь массово сталкивается с безработицей.

При этом официальной статистике Китая все меньше доверяют даже внутри страны. Пекин продолжает заявлять о росте экономики примерно на 5%, однако независимые аналитики сомневаются в реальности этих цифр. На фоне падающего потребления, долгового кризиса и проблем строительного сектора китайская экономика все больше напоминает систему, где внешний образ силы поддерживается административными методами.

Си делает ставку не на благосостояние населения, а на государственную мощь. Огромные средства направляются в оборону, чипы, ИИ и робототехнику, тогда как социальные расходы сокращаются. Но новые технологические отрасли пока не способны заменить миллионы рабочих мест, потерянных после кризиса недвижимости.

Именно здесь Китай уязвим перед США. Америка по-прежнему сохраняет глобальную финансовую систему, крупнейшие технологические корпорации, сеть союзников и способность притягивать таланты со всего мира. В то время как многие страны опасаются зависимости от Пекина, Вашингтон все еще воспринимается как центр мировой экономики и безопасности.

Поэтому «ловушка Фукидида» сегодня выглядит скорее политическим предупреждением со стороны Китая, чем доказательством его неизбежного превосходства.

